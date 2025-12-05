Università Mediterranea, u Open Day con oltre 4.000 studenti da tutta la Calabria

Grande affluenza all’Open Day promosso dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Oltre 4000 studenti sono stati i protagonisti di una giornata ricca di stimoli e di opportunità formative, di curiosità e divertimento fino all’accensione, nel pomeriggio, dell’Albero quale messaggio beneaugurante per le feste ma anche, e soprattutto, per un futuro di soddisfazioni.

Una partecipazione entusiasta che ha realizzato in pieno l’obiettivo dell’Ateneo reggino: coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per sensibilizzarli a proseguire gli studi superiori e promuovere lo sviluppo della cultura attraverso una sempre maggiore apertura al territorio, acquisendo informazioni più dettagliate e dirette sui percorsi formativi delle diverse Aree disciplinari: Agraria, Architettura, Design, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Infermieristiche, Scienze Sportive, Scienze Umane.

Ricco il contenitore della mattinata: lezioni interattive, laboratori di didattica innovativa, workshop, seminari tematici e incontri di orientamento trasversale e motivazionale, con l’interattività tipica delle aule didattiche, promozione delle attività culturali, sportive e di intrattenimento con il concerto dell’artista reggino Augusto Favaloro.

Nel pomeriggio, alla presenza di numerose autorità, la magia del Natale prende luce nell’albero ricco di vita un evento che ha coinvolto studenti, famiglie e cittadini, pensato per unire le festività natalizie alle eccellenze accademiche ed ancora, altro bel momento, la premiazione della “UniSchool Cup” che ha celebrato i team e i valori dello sport e della collaborazione.

L’evento che ha impegnato tutto l’Ateneo reggino in particolare il settore Orientamento e tutorato dell’Area Comunicazione Istituzionale, Orientamento e Job Placement è stata un’opportunità per aprire le “porte” di tutta l’Università con i sui Dipartimenti e Laboratori, per conoscere i progetti innovativi e i numerosi servizi dedicati agli studenti.

“E’ una giornata ammette il rettore Giuseppe Zimbalatti che dedichiamo ai giovani di tutta la Calabria affinchè, in questo ambiente sano, possano trovare il seme costruttivo del domani, avendo ben chiaro che la formazione e la laurea sono strumenti autentici per segnare il loro futuro ed essere artefici di scelte consapevoli e responsabili e non dettate da luoghi comuni.

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria è una realtà di questa città che al di là delle statistiche è bella, accogliente, economica e conveniente.

Tutto questo non è cosa di poco conto perché è giusto che famiglie ed i giovani abbiano accesso alle Università pubbliche. Noi lo siamo, con qualche limite ma con tanti pregi: quella di una comunità inclusiva, vicina ai giovani ed alle famiglie, al territorio ed ai bisogni.

E ai tanti giovani, che oggi ci riempiono il cuore di speranza, diciamo: vi aspetta certamente un percorso impegnativo, ma sappiate che qui troverete un ambiente attrattivo e familiare con una offerta formativa sempre più attuale ed in linea con le esigenze del mercato.

E che sia questa la strada giusta conclude Zimbalatti, lo testimonia anche la crescita costante delle immatricolazioni: il dieci per cento nell’ultimo anno ed il trenta negli ultimi tre anni”.

“L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di incontrare professori e ricercatori, visitare i laboratori e ottenere informazioni su immatricolazioni, borse di studio, mobilità internazionale e servizi per la disabilità.

Una occasione preziosa per orientarsi tra i diversi corsi di laurea e conoscere da vicino la vita universitaria in un ambiente dinamico e in continua crescita e l’invito ha sottolineato la prorettrice delegata per l’Orientamento, Rossella Marzullo è stato rivolto a tutti gli interessati perché potessero scoprire le prospettive accademiche e le innovazioni che caratterizzano e qualificano l’Ateneo reggino“.

Lo studio, infatti, è e resta, a dispetto delle lusinghe di questo tempo gravido di incertezze, lo strumento privilegiato per co-costruire la propria storia.

Il nostro compito, la nostra responsabilità sociale, è quella di restituire a tutti questa possibilità, attraverso la ricerca, la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, che si traducono nella trasmissione dei valori etici e civili grazie al contributo di tutti.”

Isabella Scardino Presidente del Consiglio degli Studenti “Come Presidente del Consiglio degli Studenti, per me è un onore essere qui oggi e far conoscere da vicino quelli che sono i nostri corsi di studio, i servizi dell’Ateneo, le strutture, ma soprattutto le persone che ogni giorno vivono la vita universitaria e fanno parte di questa comunità.

L’Università Mediterranea non è un luogo in cui si studia solamente: è un ambiente in cui ci si mette alla prova, si cresce, si scoprono nuove passioni e, soprattutto, si costruiscono relazioni che spesso durano una vita.

Il Consiglio degli Studenti è qui proprio per questo: rappresentiamo le esigenze, le idee e le proposte di tutti gli studenti e lavoriamo affinché il loro percorso sia ricco di opportunità e sempre più inclusivo”