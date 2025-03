“Urban Game”, l’ICSAIC con le scuole di Rossano

di Nicoletta Toselli



Rossano, 31 marzo 2025 – “Urban Game: San Nilo, il Medioevo e il centro storico di Rossano” è un’iniziativa didattica e culturale che coinvolgerà scuole, istituzioni e associazioni locali per far riscoprire la storia della città in modo interattivo. L’evento, in programma alle 9:30 presso il Circolo culturale rossanese, è organizzato dall’Istituto Comprensivo Rossano 1, dal Polo Liceale di Rossano e dall’Istituto per la Storia della Calabria Rossano 1, con il supporto dell’ICSAIC, dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano – Comitato provinciale di Cosenza e del Circolo culturale rossanese “Giuseppe Converso”.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali di Antonio Guarascì, presidente del Circolo culturale rossanese, Alfonso Perna, dirigente scolastico del Polo Liceale di Rossano, e Mauro Colafato, dirigente dell’Istituto Comprensivo Rossano 1. A seguire, gli interventi di Francesco Murrau, docente referente per la storia della Calabria nella Scuola secondaria di primo grado “L. Da Vinci”, e Giuseppe Ferraro, responsabile della commissione didattica dell’ICSAIC e docente del Polo Liceale di Rossano, che introdurrà il tema della “didattica di prossimità” e il ruolo del laboratorio dello storico.

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà il laboratorio didattico “La cultura religiosa nel Medioevo. San Nilo da Rossano e la didattica della storia”, curato dalla classe III B del Liceo Classico “San Nilo”. Seguirà un’attività di didattica ludica con l’Urban Game, un percorso interattivo che porterà i partecipanti a esplorare il centro storico attraverso il gioco, stimolando l’apprendimento in maniera coinvolgente.

L’iniziativa vede la partecipazione delle classi IA e IIA della Scuola secondaria di primo grado “L. Da Vinci” e il contributo del docente Francesco Caruso, membro del direttivo del Circolo culturale rossanese. Il progetto grafico è stato curato da Adalgisa Arcuri.

L’Urban Game rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i giovani alla storia locale, trasformando il centro storico di Rossano in uno spazio educativo dinamico e inclusivo.