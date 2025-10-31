USB: Inaugurazione della sala della Giunta comunale di Catanzaro: polemiche che vanno oltre lo sterile

Abbiamo assistito all’inaugurazione della sala rossa del Comune di Catanzaro dove erano presenti tutte le autorità politiche, ex sindaci, autorità militari e chi ha sentito il dovere di partecipazione.

Dopodiché, a distanza di un giorno, leggiamo dai soliti politici nostrani che hanno trovato una virgola che non andava bene, cioè il fatto che è mancata la benedizione della chiesa cattolica di Catanzaro. (sic)

Senza prendere le difese di nessuno, ma dall’avere una sala dignitosa al fatto che manca la benedizione di chi ha ritenuto di non partecipare, ci appare una circostanza di chi ha poco da fare politicamente nella città.

Onestamente come organizzazione sindacale, indipendente e soprattutto disinteressata al clero cattolico, anche alla luce delle cronache giornaliere poco edificanti, anche su quella catanzarese, la polemica ci sembra un volersi l’attaccare al “fumo della pipa” come si suol dire;

ci appare più un volersi accreditare politicamente su una parte della città per avere consensi, visto da che parte politica arriva la polemica: gli occhiuiani!

Peccato per questi Consiglieri che a Catanzaro ancora oggi sono tenuti fuori dalla gestione della città, ci bastano i quanti danni hanno portato in questi anni di gestione regionale, potremmo aprire un libro non bianco ma nero!

A partire dalla viabilità, dell’alta velocità, dalla sanità, alla Zes che non sono stati capaci di portare nemmeno un posto di lavoro, alla precarietà dilagante ed alla povertà che aumenta giorno dopo giorno.

E non sarà certo la benedizione della sala da parte della curia catanzarese a riportare un minimo di serenità tra i cittadini, peraltro ce da dire che tutti sono stati invitati poi ogniuno è libero di scegliere dove partecipare.

Si vede che avevano trovato di meglio i cattolici di Catanzaro!

A noi come USB interessa avere un luogo dove i cittadini ricevono confronti, anche se la sala non è benedetta!

Ora ci aspettiamo oltre all’inaugurazione un consiglio ed una giunta comunale ancora più coesa e propositiva per dare risposte ai cittadini catanzaresi.