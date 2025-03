USB Reggio Calabria, il 24 marzo incontro pubblico verso la manifestazione nazionale del 5 aprile

USB Reggio Calabria organizza per lunedì 24 marzo, alle ore 18.00, un incontro pubblico presso la sede di Via Domenico Muratori 52 per discutere e approfondire le ragioni della manifestazione nazionale che si terrà il 5 aprile a Roma.

L’incontro vedrà la partecipazione di Marco Benevento, Enzo De Vincenzo e Guido Lutrario, dell’Esecutivo nazionale di USB, che interverranno per denunciare le scelte scellerate del governo e dell’Unione Europea: risorse pubbliche dirottate verso il riarmo mentre salari, servizi sociali e welfare vengono sacrificati in nome di un modello economico che impoverisce sempre più i lavoratori e le fasce popolari.

USB scende in campo contro l’economia di guerra e per il salario, per la difesa dei diritti sociali e per la redistribuzione della ricchezza.

Il 5 aprile a Roma sarà una giornata di mobilitazione nazionale per rivendicare un’altra politica economica, sociale e del lavoro, che metta al centro gli interessi della classe lavoratrice e non quelli di padroni e speculatori.

L’incontro del 24 marzo è un passaggio fondamentale per costruire anche a Reggio Calabria un fronte di lotta deciso, consapevole e organizzato. Invitiamo lavoratori, studenti, pensionati, disoccupati e tutte le realtà di lotta a partecipare per confrontarsi e rafforzare insieme la mobilitazione.

Durante l’iniziativa sarà presente un banchetto con il libro “#SCHIAVIMAI – Riadh: un esempio per la costruzione del sindacato conflittuale”, testimonianza concreta di come l’organizzazione sindacale possa essere uno strumento di riscatto e di lotta.