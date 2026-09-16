Usic Calabria “solidarietà e apprezzamento ai carabinieri della compagnia di Taurianova”

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime la propria incondizionata solidarietà e il più profondo apprezzamento per l’esemplare e delicato intervento messo in atto in data 05 settembre 2026 presso il supermercato “LIDL” di Polistena (RC).

L’operazione, condotta con straordinaria tempestività e altissima professionalità, ha visto protagonista il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Radiomobile di Taurianova, congiuntamente ai colleghi della Stazione Carabinieri di Polistena.

L’intervento si è reso necessario per bloccare un cittadino extracomunitario, colto in evidente e pericoloso stato di alterazione psicofisica all’interno della predetta attività commerciale, culminando con il suo arresto.

L’USIC intende evidenziare pubblicamente il grandissimo senso del dovere dimostrato dai militari operanti, dinanzi a un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica e a una situazione di grave rischio per i cittadini presenti, i nostri colleghi, a costo della propria stessa incolumità, non hanno esitato un istante a intervenire, riuscendo a fermare e trarre in arresto l’uomo al fine precipuo di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Purtroppo, il contenimento di tale escalation di violenza ha comportato un prezzo fisico per gli operatori: a seguito dell’intervento, alcuni militari dell’Arma sono rimasti feriti. A tutti loro va il nostro più sincero augurio di una pronta e completa guarigione.

Sulla vicenda è intervenuto il Segretario Regionale Andrea Barreca, che ha dichiarato:

“Rinnovo a nome dell’USIC totale vicinanza, solidarietà e senso di gratitudine per l’encomiabile operato del personale intervenuto. Colgo l’occasione per ricordare che, sebbene molte iniziative a tutela della sicurezza del personale in divisa siano già state faticosamente messe in atto, il nostro lavoro non è finito.

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri è, e sarà sempre, costantemente impegnata nel promuovere e rivendicare con forza nuove iniziative volte a migliorare e rendere più sicure le condizioni di impiego e di servizio di tutto il personale che, quotidianamente e con immenso spirito di sacrificio, si trova a dover fronteggiare situazioni di pericolo come quella accaduta presso il Supermercato LIDL di Polistena (RC)”.