Vaccini anti-Covid: Aperte le prenotazioni per l’hub di Siderno

Da oggi, 19 aprile, sono aperte le prenotazioni, sulla piattaforma di Poste italiane, per l’hub vaccinale di Siderno.

A comunicarlo è la Protezione civile regionale.

Il centro di vaccinazione anti-Covid di Siderno sarà inaugurato domani, alle ore 11.30. Le somministrazioni saranno effettuate a partire dalle ore 14 dello stesso giorno. Si inizierà con 250 inoculazioni al giorno per arrivare, in breve tempo, a quota 500.

Attualmente, possono prenotarsi i soggetti con età compresa tra i 60 anni e i 79 anni.

Il vaccino anti-covid previsto e disponibile per questa categoria di soggetti è quello di Vaxzevria così come disposto dall’Ordinanza n. 6/2021.

«Con l’attivazione dell’hub di Siderno, e dopo le attivazioni dei centri di Catanzaro e Corigliano Rossano – dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì –, si completa l’assetto organizzativo annunciato solo tre settimane fa dal commissario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo. Ringrazio di cuore la Protezione civile regionale per il grande lavoro svolto fin qui e per quello che svolgerà in futuro, anche grazie al supporto del volontariato, le Asp e i Comuni interessati e la Croce rossa italiana».