Vakarici Salotto Diffuso Estate, il comune di Vaccarizzo Albanese chiama a raccolta associazioni e operatori per la 12° edizione

Contribuire a rafforzare il posizionamento della destinazione turistico-esperienziale di Vakarici – Il Salotto Diffuso; continuare a promuovere, valorizzare e raccontare lo straordinario patrimonio culturale, linguistico, identitario e immateriale arbëresh; animare le piazze, i vicoli e gli scorci del borgo attraverso musica, arte, parole, laboratori ed occasioni in incontro e confronto.

In una parola, rendersi co-protagonisti nella costruzione della programmazione socio – culturale estiva Vakarici – Il Salotto Diffuso d’Estate, giunta alla sua 12esima edizione.

Per raggiungere questo obiettivo fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo con l’assessore al turismo Giovanni Romano l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere il mondo dell’associazionismo, della cultura e del Terzo Settore, artisti ed artigiani, operatori economici e scuole, nella costruzione del carnet di eventi che faranno da cornice agli appuntamenti ormai storicizzati proposti dall’Ente.

È possibile presentare le proposte a mano, via mail o via PEC all’Ufficio Protocollo (protocollo.vaccarizzoalbanese@asmepec.it) entro domenica 31 maggio.