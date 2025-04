Valeria Meduri conquista la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria e vola alla finale regionale

Caposperone Resort (RC) – Un pomeriggio all’insegna della bellezza e del talento ha decretato la prima finalista regionale di Miss Mondo Calabria 2025. Nella splendida cornice del Caposperone Resort, si è svolta ieri la selezione ufficiale del prestigioso concorso internazionale, organizzata con esclusiva regionale dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

A conquistare la fascia di finalista regionale è stata la concorrente numero 3, Valeria Meduri, una giovane reggina di 19 anni, attualmente studentessa di Progettazione della Moda presso l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. Visibilmente emozionata dopo la vittoria, Valeria ha espresso la sua gioia: “È davvero difficile descrivere l’emozione che provo in questo momento. Vincere questa tappa di Miss Mondo Calabria è per me un traguardo importante e una spinta a continuare con ancora più impegno e passione. È stato molto più che partecipare ad un concorso, un viaggio di crescita, ispirazione e condivisione, con ragazze straordinarie. Tutto questo grazie alla grande famiglia di Miss Mondo Calabria capeggiata da Andrea Cogliandro Eventi”.

Durante la competizione, le concorrenti hanno sfilato con eleganza in diverse mise, spaziando dall’abbigliamento casual agli abiti eleganti e da cerimonia. La serata è stata arricchita da piacevoli intermezzi con esibizioni di canto e ballo, offrendo al pubblico un intrattenimento variegato.

Il patron regionale di Miss Mondo Calabria, Andrea Cogliandro, ha commentato con soddisfazione l’esito della selezione: “Una giornata di moda e soprattutto di tantissima bellezza conclusa con un grande evento. Faccio i complimenti alle numerose ragazze provenienti da ogni parte della regione, alla vincitrice e anche alle non, alle numerose ragazze che ogni giorno si uniscono a questa grande famiglia e soprattutto a chi dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una giornata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza”.

Con la vittoria di Valeria Meduri, si accende ora l’attesa per la finale regionale di Miss Mondo Calabria 2025, dove la giovane reggina avrà l’opportunità di inseguire il sogno di rappresentare la sua regione nel celebre concorso internazionale.