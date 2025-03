Valle del Lao-Mercure: un progetto di valorizzazione culturale tra ricerca, tutela e comunità

Mercoledì 12 marzo, l’Aula Magna del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina ospiterà una giornata di studi dedicata alle ricerche archeologiche condotte a Laino Borgo (CS) e nella valle del Lao-Mercure dal 2018 al 2025. L’evento, dal titolo “Le ricerche del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina a Laino Borgo (CS) e nella valle del Lao-Mercure (2018-2025). Aggiornamenti e prospettive”, presenterà i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, il Parco Nazionale del Pollino e il Comune di Laino Borgo.

Le ricerche sul colle di Santa Gada hanno portato alla luce un sito di straordinaria importanza, con un palinsesto archeologico complesso e significativo, databile tra la fine dell’VIII e il II secolo a.C., a cui si aggiungono le fasi romana e tardoantica nella sottostante contrada di San Primo.

All’evento parteciperanno autorità accademiche dell’Università degli Studi di Messina e del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, la Soprintendente Paola Aurino e la funzionaria Mariangela Barbato della Sabap, il RUP del progetto Luigi Bloise per il Parco Nazionale, il Sindaco di Laino Borgo Mariangelina Russo, i colleghi Francesco Muto e Dario Gioia dell’Unical e dell’ISPC di Potenza, esperti degli aspetti geologici, geomorfologici e sismici, e i professori Francesco Mollo e Marco Sfacteria dell’Università di Messina, che presenteranno il sito e le problematiche topografiche emerse dallo studio integrato dell’area della valle del Mercure-Lao.

La giornata di studi sarà anche l’occasione per presentare le future ricerche e i progetti di Parco Archeologico e Museo, resi possibili grazie al sostegno economico del Presidente Roberto Occhiuto. La ricerca a Laino Borgo rappresenta un modello virtuoso di valorizzazione dei Beni Culturali, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e dalla proficua collaborazione tra enti di ricerca, tutela e valorizzazione, enti territoriali e comunità locali.

Il progetto, scelto come caso di studio per l’attività di Terza Missione dell’Università di Messina, dimostra come la sinergia tra diverse istituzioni possa portare a risultati significativi nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio culturale.

L’evento è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza di un sito archeologico di grande rilevanza storica e culturale.