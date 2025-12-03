Valle del Marro, Cgil e Spi Cgil Calabria: “Le istituzioni facciano la loro parte”

La Cgil e lo Spi Cgil Calabria esprimono piena solidarietà alla cooperativa sociale Valle del Marro – Libera Terra, nuovamente colpita da un furto e da danneggiamenti.

L’ennesimo raid, ultimo di una lunga serie di danni e intimidazioni che negli ultimi mesi si fatica persino a contare, rappresenta un attacco diretto non solo alla cooperativa, ma all’intera comunità.

La Cgil e lo Spi Cgil Calabria condannano con fermezza quanto accaduto e chiedono con urgenza maggiori tutele per i terreni gestiti dalla Valle del Marro con un progetto di agricoltura sociale che negli anni ha generato occupazione, inclusione e sviluppo etico.

La loro valorizzazione non è solo un gesto simbolico: sottrarre patrimoni alla criminalità organizzata e restituirli alla comunità significa affermare un principio di giustizia, democrazia e libertà.

Atti vandalici come quest’ultimo calpestano il lavoro quotidiano degli operatori e delle operatrici della cooperativa, così come quello di chi in queste terre ha trovato un’occupazione dignitosa e un progetto di vita.

Ma soprattutto mirano a spegnere la voglia di riscatto di un territorio che ha scelto di non piegarsi alle logiche mafiose e che rivendica con forza lavoro sano, legalità e qualità.

La Cgil e lo Spi Cgil rinnovano il proprio sostegno alla Valle del Marro – Libera Terra e a tutte le realtà che, spesso in condizioni difficili, difendono con coraggio e determinazione la cultura della legalità.

È necessario che le istituzioni facciano la loro parte, rafforzando le misure di protezione e garantendo a chi opera su beni confiscati la sicurezza necessaria per continuare a essere presidio civile, economico e sociale contro ogni forma di intimidazione criminale.