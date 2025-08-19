VAROPODIO: cultura e integrazione nel nome dell’identità, promozione dei valori di pace e solidarietà tra popoli. La festa con gli ospiti del “Sol de Mayo”

VARAPODIO (RC) :: 19/08/2025 ::

Anche con “Cultura e Identità – Sagra dei prodotti locali”, (quest’anno giunto alla seconda edizione) gli Amministratori del Comune di Varapodio, particolarmente attenti al fenomeno dello spopolamento del paese, si adoperano incessantemente per rendere la cittadina della Piana ancora più ospitale e gradevole al fine di offrire soggiorni piacevoli a quanti per motivi di lavoro, turismo, cittadinanza italiana (ius sanguinis) o di altro genere giungono, benvenuti, a Varapodio.

È risaputo che la gente di Varapodio si é sempre distinta per l’innata calda accoglienza riservata a chi viene a vivere, anche per breve periodo, nella ridente cittadina; la permanenza dei graditi ospiti è manna dal cielo per l’economia locale.

La partecipazione agli attesi, piacevoli eventi popolari proposti dal Comune di Varapodio nelle due “Piazze simbolo” del paese sono occasioni propizie per “gustare”…ospitalità e prelibatezze del territorio e, in questa circostanza, anche “attività” artistiche, gastronomiche e musicali argentine.