Vecchio Amaro del Capo al Giro D’Italia 2026, oltre tremila chilometri di passione che uniscono l’Italia

Ci sono viaggi che attraversano un Paese. E poi ci sono viaggi che lo uniscono. Il Giro d’Italia è uno di questi.

Vecchio Amaro del Capo anche nel 2026 sarà al fianco della Corsa Rosa, accompagnando una delle manifestazioni sportive più amate dagli italiani lungo 21 tappe e oltre 3.459 chilometri di emozioni, fatica, passione e condivisione.

Un percorso partito dalla Bulgaria per poi tornare in Italia, riprendendo il suo cammino proprio dalla Calabria, terra d’origine e profondamente identitaria per Vecchio Amaro del Capo.

“Per noi il ritorno del Giro in Calabria ha un valore speciale. Avevamo deciso che non saremmo tornati a sponsorizzare il Giro d’Italia fino a quando la corsa non fosse ripassata dalla Calabria.

Oggi il Giro torna finalmente nella nostra terra e noi abbiamo mantenuto quella promessa”, sottolinea Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915.

Il ritorno del Giro d’Italia sulle strade del Sud, con le tappe Catanzaro-Cosenza e Praia a Mare-Potenza dell’edizione 2026, assume una valenza strategica ed emotiva profonda per il Gruppo Caffo 1915.

Il legame tra Vecchio Amaro del Capo e la Corsa Rosa rappresenta l’incontro tra due simboli dell’eccellenza italiana. Entrambi condividono la vocazione a unire il Paese. Il Giro attraversandone fisicamente i territori, Vecchio Amaro del Capo presidiando i momenti di convivialità degli italiani da intere generazioni.

Si tratta di una partnership fondata su un sistema di valori condiviso. L’impegno, la resilienza di fronte agli ostacoli e il lavoro di squadra che caratterizzano la competizione ciclistica sono gli stessi principi che guidano da sempre il Gruppo Caffo 1915.

Una filosofia comune che si traduce nella capacità di affrontare ogni sfida con tenacia, trasformando la fatica della salita nella celebrazione di un nuovo traguardo raggiunto.

Durante tutto il percorso, Vecchio Amaro del Capo sarà presente con attività di visibilità lungo le tappe italiane, nelle hospitality ufficiali e attraverso iniziative dedicate al pubblico e agli appassionati della manifestazione con l’immancabile iced shot ghiacciato a -20° gradi.

Una presenza pensata per accompagnare i momenti più emozionanti della corsa e rafforzare ancora di più il legame tra il brand e uno degli eventi simbolo dell’identità italiana.

“Il Giro d’Italia rappresenta perfettamente l’anima autentica del nostro Paese e di Vecchio Amaro del Capo.

Essere presenti significa continuare a raccontare un’Italia che sa emozionarsi, stare insieme e riconoscersi nei valori dello sport”, dichiara Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915.

Dal Sud alle grandi montagne, passando per borghi, città, coste e paesaggi straordinari, il Giro continua a essere il viaggio collettivo che ogni anno riunisce milioni di italiani.

E Vecchio Amaro del Capo sarà ancora una volta lì, lungo quella strada, a celebrare ogni arrivo con il gusto di una tradizione che da sempre unisce l’Italia vestito per l’occasione con una etichetta speciale disponibile nel formato 70 cl nello store on line Caffo.