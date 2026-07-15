Vecchio Amaro del Capo si conferma ancora una volta tra i grandi protagonisti del prestigioso Brands Award 2026

Vecchio Amaro del Capo si conferma ancora una volta tra i grandi protagonisti del mercato italiano e sale sul podio del prestigioso Brands Award 2026, conquistando due tra i più importanti riconoscimenti: il “Premio Retailer per Miglior indice di Rotazione” e il titolo di “Miglior Indice di Rotazione” nella categoria “Bevande Alcoliche e Birre”.

Un riconoscimento che conferma Vecchio Amaro del Capo tra i migliori brand del canale moderno e premia la capacità della marca di competere ai massimi livelli, trasformando anno dopo anno la notorietà conquistata in una scelta costante a scaffale.

Il “Premio Retailer per Migliore Indice di Rotazione” identifica i prodotti che hanno ottenuto i punteggi più alti in assoluto nelle valutazioni degli esperti di settore.

Per Vecchio Amaro del Capo si tratta di un riconoscimento particolarmente importante, perché misura non solo la forza e la notorietà della marca, ma anche la sua reale capacità di essere scelta con continuità in una categoria altamente competitiva, dove si confrontano alcuni tra i brand più forti del mercato.

Il riconoscimento “Miglior Indice di Rotazione” nella categoria “Bevande Alcoliche e Birre” conferma la capacità di Vecchio Amaro del Capo di misurarsi con segmenti tradizionalmente molto forti, come aperitivi e birre, mantenendo una posizione di assoluto rilievo grazie alla fedeltà dei consumatori, alla solidità della marca e al lavoro costante nel canale distributivo.

Brands Award è l’unica iniziativa alla quale non ci si iscrive: concorrono infatti tutti i beni del largo consumo presenti sul mercato.

Le nomination vengono definite sulla base di criteri oggettivi e dati di vendita Circana, per poi essere sottoposte anche alla valutazione dei consumatori e al giudizio di una giuria composta da Buyer, Category Manager e Direttori Acquisti della Distribuzione Organizzata.

“Ricevere due riconoscimenti al Brands Award 2026, è per noi motivo di grande orgoglio”, afferma Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915.

“Vecchio Amaro del Capo nasce da una storia familiare, da una ricetta fortemente legata alla Calabria e da un modo di lavorare che mette al centro qualità, costanza e rispetto della tradizione.

Il fatto che il mercato e il retail continuino a premiarci dimostra che la forza di una marca si costruisce nel tempo, restando fedeli alla propria identità e sapendo parlare a generazioni diverse”.

Vecchio Amaro del Capo è oggi un riferimento nel mondo degli amari e continua a essere scelto sia per il consumo in purezza, servito ghiacciato a -20°C, sia come ingrediente per cocktail, che hanno contribuito ad ampliare le occasioni di consumo senza snaturare il carattere autentico del prodotto.

“È stato un onore ritirare questo premio a nome di Gruppo Caffo 1915 e di tutte le persone che, ogni giorno, contribuiscono alla crescita di Vecchio Amaro del Capo”, sottolinea Giacomo Casoni, Responsabile Marketing & Trade Marketing del Gruppo.

“Questo traguardo ha per noi un valore speciale perché non rappresenta un episodio isolato, ma una solida conferma.

Negli anni, Vecchio Amaro del Capo ha ricevuto numerosi riconoscimenti ai Brands Award, a dimostrazione di una continuità di performance costruita nel tempo grazie alla forza del marchio, al lavoro della rete vendita e al rapporto consolidato con la distribuzione”.

Con questa nuova affermazione al Brands Award, Vecchio Amaro del Capo conferma il proprio ruolo tra i marchi più performanti del largo consumo italiano e rafforza il percorso di crescita di Gruppo Caffo 1915, azienda che da oltre un secolo custodisce e rinnova l’arte liquoristica italiana.