Venerdì 11 luglio “La via di San Paolo” nella Cattedrale di Reggio Calabria

Il Progetto, tra gli altri obiettivi, promuove un trekking urbano alla scoperta di San Paolo, teso a far diventare la città tappa di un Cammino nazionale, con tragitto anche via mare, che ripercorra il viaggio che Paolo intraprese, da prigioniero, nel 61 d.C. da Cesarea di Palestina a Roma, sostando prima a Siracusa, poi a Reggio Calabria e Pozzuoli, e che descrisse negli Atti degli Apostoli.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è realizzato su iniziativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e s’inserisce nel programma delle iniziative diocesane per il Giubileo 2025 e tra le azioni del Progetto “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”, ideato dalla Pattuglia San Paolo (gruppo di adulti scout reggini), fatto proprio dall’Arcidiocesi di Reggio-Bova e sostenuto dalla rete di partner istituzionali tra cui il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Venerdì 11 luglio h 19,30 la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria accoglierà l’evento “La via di San Paolo”, racconto in musica e parole dedicato all’Apostolo delle genti.

Il Trekking urbano mette in rete tutti i siti della città, nei quali sono presenti opere d’arte la cui iconografia richiami la venuta di san Paolo a Reggio o, comunque, i luoghi legati al I secolo d. C. e all’approdo del Santo: un itinerario lungo il quale ‘vivere’ esperienze educative, religiose e culturali.

L’itinerario sarà anche raccontato da una guida, in corso di pubblicazione, realizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il contributo scientifico dei referenti dei partner coinvolti nel progetto.

Lo spettacolo “La via di San Paolo” è promosso dalla Città Metropolitana in collaborazione con l’Associazione Culturale “Girolamo Marafioti” di Polistena, fondata nel 2010 con l’intento di promuovere la cultura, la musica e l’arte, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

L’evento s’inserisce nel percorso di collaborazione che coinvolge il Comune di Reggio Calabria, il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del Patrimonio e delle attività culturali impegnati in un’azione strategica che punta a rafforzare lo sviluppo culturale delle città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, attraverso la costruzione di un’offerta di trekking urbano ricca e condivisa con gli attori locali e tra essi con la Diocesi di Reggio Calabria.

Nell’occasione venerdì 11 luglio in Cattedrale sarà proiettato in anteprima il video documentario “La via di San Paolo a Reggio” realizzato da Antonio Melasi nell’ambito del Progetto “Paolo di Tarso e le origini della Chiesa reggina”, promosso dal MAB (Museo, Archivio e Biblioteca) diocesano con il contributo 8xmille alla Chiesa cattolica.