Venerdì 30 maggio a Palazzo Alvaro torna a riunirsi il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i Capigruppo, è convocato, a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, in sessione straordinaria e urgente, per il giorno 30 maggio 2025, con inizio alle ore 8:30 in prima convocazione e in seconda convocazione, con inizio alle ore 9:30. All’ordine del giorno della seduta le proposte aventi ad oggetto: ratifica della deliberazione n. 37 del 02/04/2025 variazione al Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, per spese progettazione Edilizia scolastica e sportiva; riconoscimento debiti fuori bilancio; approvazione schema di convenzione per l’affidamento alla Sviprore del servizio di supporto legale; approvazione Schemi di convenzione e di fidejussione riguardanti l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni del comprensorio metropolitano per la selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria; proposta gruppi consiliari della Città metropolitana di Reggio Calabria, variazioni; proposta progetto Goals Metro City, approvazione schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; interventi di forestazione finanziati da risorse PNRR, approvazione schema di accordo tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; proposta di variazione di Bilancio, approvazione Schema protocollo d’intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati negli ambiti territoriali sociali del territorio metropolitano; approvazione del Regolamento per la gestione del demanio idrico sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.