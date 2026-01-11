Verbicaro, “Ancora un giorno di felicità”: un libro che dà voce all’infanzia e al diritto di essere ascoltati

di Nicoletta Toselli

Sarà presentato sabato 18 gennaio 2026, alle ore 18.30, nello storico Palazzo Cavalcanti di Verbicaro, il libro Ancora un giorno di felicità, edito da Rubbettino.

Un appuntamento culturale che mette al centro l’infanzia, le sue fragilità e la necessità di uno sguardo adulto capace di ascolto e responsabilità. Il volume nasce dal lavoro condiviso di Francesca Lagatta, giornalista di LaC News24, ed Eleonora Aloise Pegorin, che intrecciano narrazione e competenze educative per affrontare temi delicati con sensibilità e rigore.

Ancora un giorno di felicità non è solo un racconto, ma un percorso emotivo e civile che invita a riflettere sul benessere dei più piccoli, sulla capacità degli adulti di riconoscere segnali spesso invisibili e sull’urgenza di costruire contesti educativi più attenti e consapevoli. Una scrittura accessibile, mai retorica, che accompagna il lettore dentro le pieghe della quotidianità, dove il diritto alla felicità non può essere rimandato.

All’incontro interverrà anche Felice Spingola, a sottolineare il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa e il ruolo della comunità nel promuovere cultura, prevenzione e responsabilità collettiva.

La presentazione si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai temi educativi e sociali, confermando Verbicaro come luogo di dialogo e riflessione.