Verbicaro brinda all’estate: torna “Sorsi nel Borgo”, tre appuntamenti tra vino, musica e tradizioni

di Nicoletta Toselli

VERBICARO – Dopo il successo della prima edizione, torna “Sorsi nel Borgo”, la manifestazione promossa dalla Pro Loco Verbicaro APS che celebra il territorio attraverso uno degli elementi più identitari della cultura locale: il vino. Un percorso fatto di sapori, musica e socialità che accompagnerà residenti e visitatori per tutta l’estate, trasformando alcune delle piazze più suggestive del centro storico in luoghi di incontro e condivisione.

L’edizione 2026 si articolerà in tre appuntamenti, ciascuno ospitato in una diversa piazza del borgo, con l’obiettivo di valorizzare scorci, tradizioni e luoghi simbolo della comunità verbicarese.

Si parte il 27 giugno in Piazza Bonifanti con l’esibizione di D’Andrea & Curcio, duo che accompagnerà la serata con voce e chitarra. Il secondo appuntamento è previsto per il 18 luglio in Piazza Moscatello, dove protagonista sarà il CPS – Complesso del Piano di Sotto. Gran finale il 22 agosto in Piazza San Pietro con la musica dei Thule e il dj set di Giupo & Anthos.

“Sorsi nel Borgo” non è soltanto una rassegna enogastronomica, ma un’occasione per vivere il centro storico in modo autentico, passeggiando tra vicoli e piazze, degustando vini e prodotti del territorio e riscoprendo il valore della convivialità. Un evento che punta a rafforzare il legame tra comunità, cultura e tradizioni, promuovendo al tempo stesso l’immagine di Verbicaro come destinazione capace di offrire esperienze legate alla propria identità.

L’iniziativa si inserisce nel calendario estivo delle manifestazioni locali e rappresenta un invito a conoscere uno dei borghi più caratteristici della Riviera dei Cedri, dove il vino diventa racconto, memoria e occasione di incontro.

Tre serate, tre piazze e un unico filo conduttore: celebrare il piacere di stare insieme e l’autenticità di un territorio che continua a custodire e valorizzare le proprie radici.