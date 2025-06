Verbicaro inaugura l’estate con “Sorsi nel Borgo” – Musica e Sapori in Piazza Bonifanti

La Pro Loco Verbicaro APS annunci un evento che promette di incantare e dare il benvenuto all’estate nel cuore di Verbicaro: “Sorsi nel Borgo”.

Il primo dei tre imperdibili appuntamenti si terrà Venerdì 13 Giugno 2025, con inizio alle ore 18:30, nella suggestiva cornice di Piazza Bonifanti a Verbicaro.

“Sorsi nel Borgo” non è un semplice aperitivo, ma un’esperienza unica pensata per far innamorare i partecipanti dell’atmosfera del nostro borgo.

L’evento combinerà un momento di relax con il piacere del buon gusto, il tutto accompagnato dalle raffinate melodie di THE BLUE SAX Angelo Raimondi.

Sarà un’occasione perfetta per ritrovarsi, chiacchierare e godersi le prime, lunghe serate estive.

L’iniziativa vede la partnership ufficiale di Verbicaro Viti e Vini s.r.l. e il prezioso contributo della BCC Calabria Nord, a testimonianza del forte legame con il territorio.