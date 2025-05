Verbicaro si mobilita per la pace: Marcia di Solidarietà il 2 giugno contro il genocidio a Gaza

di Nicoletta Toselli

VERBICARO ALZA LA VOCE PER LA PACE! STOP AL GENOCIDIO! È con questo forte appello che l’Amministrazione Comunale di Verbicaro e le Associazioni Unite locali invitano la cittadinanza a partecipare alla “Marcia Solidale: Uniti per la Pace”. L’evento, in programma per lunedì 2 giugno 2025, in coincidenza con la Festa della Repubblica Italiana, intende far sentire la voce di chi non accetta il silenzio di fronte ai conflitti che affliggono il pianeta e, in modo particolare, all’orrore della situazione a Gaza.

La manifestazione è descritta dagli organizzatori come un “atto di pura umanità, empatia e compassione”, che trascende ogni appartenenza politica. L’obiettivo è unire la comunità in un’espressione di sdegno verso l’oppressione dei popoli e lo sterminio di civili inermi.

Il ritrovo è fissato per le ore 18:30 in Piazza Mons. Raimondi, di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore. Da lì, un corteo pacifico si snoderà per le vie di Verbicaro fino a raggiungere il Palazzo Comunale in Corso Umberto. Come simbolo universale di pace e solidarietà, ai partecipanti è richiesto di indossare una maglia bianca.

Durante il percorso, sono previsti dei flash mob a tema, volti a sottolineare l’urgenza della pace e la necessità di fermare il genocidio. Una volta giunti al Palazzo Comunale, un momento altamente simbolico concluderà la marcia: l’issaggio della bandiera della Palestina, che, nelle intenzioni degli organizzatori, “rimarrà esposta come simbolo finché il genocidio a Gaza non sarà fermato”.

Gli organizzatori sottolineano che “questa non è una marcia politica, ma un grido di solidarietà per tutti i popoli oppressi e i civili inermi”, richiamando l‘articolo 11 della Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”.

Le richieste principali che verranno portate avanti durante la manifestazione sono chiare e decise:

Embargo delle armi destinate a Israele.

Riconoscimento dello Stato libero della Palestina.

L’invito a partecipare è esteso a singoli cittadini e associazioni, non solo di Verbicaro ma anche dei paesi limitrofi e oltre. “La tua presenza è fondamentale per amplificare il nostro messaggio di sdegno e solidarietà,” affermano gli organizzatori, concludendo con un monito: “Unisciti a noi! Il silenzio è complicità.” Un appello è rivolto anche agli organi di stampa, radio e televisioni affinché diano visibilità all’iniziativa, moltiplicando la forza delle voci che si leveranno per la pace e contro ogni forma di violenza.