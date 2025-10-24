Verbicaro si prepara alla grande festa dell’autunno
Al via la 6° edizione di "A Valurata" con cibo tipico e grande musica popolare.
La magia dell’autunno sta per accendere Verbicaro. La Pro Loco di Verbicaro APS annuncia con entusiasmo la sesta edizione della “Festa dell’Autunno – ‘A Varulata’“, un appuntamento imperdibile dedicato ai sapori autentici e ai ritmi della tradizione calabrese. L’evento si terrà per due giorni consecutivi, il 31 Ottobre e il 1 Novembre 2025.
L’iniziativa, ormai un punto di riferimento nel calendario autunnale dell’Alto Tirreno Cosentino, è patrocinata dal Comune di Verbicaro e sostenuta da enti e associazioni locali.
Un Viaggio tra I Sapori d’Autunno
A partire dalle ore 18:00 di entrambe le serate, si apriranno gli stand gastronomici che offriranno il meglio della cucina locale di stagione:
- Caldarroste fumanti, simbolo per eccellenza dell’autunno.
- L’ormai celebre panino con la “mortadella piastrata” (specialità da non perdere).
- Una selezione di dolci unici a base di castagne.
- L’eccellenza del Vino di Verbicaro, pronto per accompagnare ogni pietanza e celebrare il brindisi dell’autunno.
Musica e Tradizione: Un Programma Esplosivo
Il fulcro della manifestazione sarà la musica popolare, con due serate dedicate ai ritmi coinvolgenti della Tarantella e della Pizzica.
- Venerdì 31 Ottobre, Ore 21:00: L’apertura musicale è affidata ai Tarantanova (Canzoniere del Sud). Il gruppo è pronto a scatenare il pubblico con la sua energia e un repertorio che è un vero viaggio nei ritmi del Sud Italia.
- Sabato 1 Novembre, Ore 21:00: Gran finale con uno spettacolo imperdibile: Antonio Grosso e AbouTarantella, progetto di punta del circuito Calabria Sona. Il Maestro Antonio Grosso, campione di organetto, insieme al suo ensemble, garantirà una serata di musica popolare di altissima qualità, facendo ballare tutti i presenti.
La manifestazione si concluderà il 1° Novembre con l’estrazione dei biglietti della lotteria abbinata all’evento.
La Pro Loco di Verbicaro APS invita calorosamente tutti i residenti, i turisti e gli amanti delle tradizioni a partecipare per celebrare insieme la magia dell’autunno.