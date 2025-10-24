Verbicaro si prepara alla grande festa dell’autunno

La magia dell’autunno sta per accendere Verbicaro. La Pro Loco di Verbicaro APS annuncia con entusiasmo la sesta edizione della “Festa dell’Autunno – ‘A Varulata’“, un appuntamento imperdibile dedicato ai sapori autentici e ai ritmi della tradizione calabrese. L’evento si terrà per due giorni consecutivi, il 31 Ottobre e il 1 Novembre 2025.

L’iniziativa, ormai un punto di riferimento nel calendario autunnale dell’Alto Tirreno Cosentino, è patrocinata dal Comune di Verbicaro e sostenuta da enti e associazioni locali.

Un Viaggio tra I Sapori d’Autunno

A partire dalle ore 18:00 di entrambe le serate, si apriranno gli stand gastronomici che offriranno il meglio della cucina locale di stagione:

Caldarroste fumanti, simbolo per eccellenza dell’autunno.

fumanti, simbolo per eccellenza dell’autunno. L’ormai celebre panino con la “mortadella piastrata” (specialità da non perdere).

(specialità da non perdere). Una selezione di dolci unici a base di castagne .

. L’eccellenza del Vino di Verbicaro, pronto per accompagnare ogni pietanza e celebrare il brindisi dell’autunno.

Musica e Tradizione: Un Programma Esplosivo

Il fulcro della manifestazione sarà la musica popolare, con due serate dedicate ai ritmi coinvolgenti della Tarantella e della Pizzica.

Venerdì 31 Ottobre, Ore 21:00: L’apertura musicale è affidata ai Tarantanova (Canzoniere del Sud) . Il gruppo è pronto a scatenare il pubblico con la sua energia e un repertorio che è un vero viaggio nei ritmi del Sud Italia.

L’apertura musicale è affidata ai . Il gruppo è pronto a scatenare il pubblico con la sua energia e un repertorio che è un vero viaggio nei ritmi del Sud Italia. Sabato 1 Novembre, Ore 21:00: Gran finale con uno spettacolo imperdibile: Antonio Grosso e AbouTarantella, progetto di punta del circuito Calabria Sona. Il Maestro Antonio Grosso, campione di organetto, insieme al suo ensemble, garantirà una serata di musica popolare di altissima qualità, facendo ballare tutti i presenti.

La manifestazione si concluderà il 1° Novembre con l’estrazione dei biglietti della lotteria abbinata all’evento.

La Pro Loco di Verbicaro APS invita calorosamente tutti i residenti, i turisti e gli amanti delle tradizioni a partecipare per celebrare insieme la magia dell’autunno.