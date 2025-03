Verità e Orgoglio, Marco Cavaleri “la mia risposta per Locri e i suoi cittadini”

Ho scelto il silenzio fino ad ora per permettere il completamento dell’iter relativo alla mia decadenza.

Ma adesso che il procedimento si è concluso, ritengo doveroso esprimere il mio pensiero su quanto

accaduto.

Ho assistito al Consiglio Comunale di giorno 10/01 c.a. con grande stupore e delusione.

Durante la seduta, sono state pronunciate affermazioni che mi hanno lasciato sconcertato e amareggiato: si è

insinuato che la bitumazione delle strade fosse parte di una presunta strategia elettorale, si è messa in

dubbio la mia attenzione verso la città e si è avanzata l’idea di una mia scarsa partecipazione ai lavori

del Consiglio, dipingendo un’immagine distorta e ingiusta del mio impegno per la cosa pubblica.

Ritengo queste parole non solo ingiuste, ma anche riprovevoli. Chi mi conosce sa bene che ho sempre

lavorato con un unico obiettivo: il bene della città di Locri.

In questi anni mi sono impegnato concretamente per la valorizzazione delle zone periferiche, aree spesso dimenticate che ho voluto riportare al centro dell’attenzione, restituendo loro la dignità che meritano.

L’ho fatto perché è lì che vivo, è lì che risiedono molti cittadini che non devono essere considerati di serie B rispetto al resto della città.

Non ho mai agito per interessi personali, né ho mai fatto promesse legate a favoritismi o concessioni in

cambio di sostegno politico.

L’unica cosa che ho sempre promesso è stato il mio impegno verso la cosa pubblica, un impegno che ho onorato e che continuo a portare avanti, anche quando non ero fisicamente presente a Locri, sollecitando costantemente il sindaco e gli altri componenti della maggioranza a risolvere i problemi della comunità.

Eppure, mentre qualcuno oggi mi accusa ingiustamente, altri hanno costruito la loro campagna elettorale su promesse e favoritismi vari, cercando consensi non con il servizio alla comunità, ma con la logica degli scambi di favore.

Questo è inaccettabile e chi ha mosso queste accuse dovrebbe prima guardare il proprio operato.

Ora sono tornato definitivamente a Locri e nei prossimi mesi, in sinergia con il Sindaco, chiederò delle

deleghe fuori giunta per continuare a operare concretamente per la mia città.

Un impegno che porto avanti con amore e con lo stesso attaccamento che ha sempre contraddistinto il mio servizio per Locri e per i suoi cittadini.