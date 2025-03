Verso i 130 anni di Corrado Alvaro

Il 15 aprile 2025 ricorreranno i 130 anni dalla nascita di Corrado Alvaro, una delle voci più importanti del Novecento italiano. Scrittore, intellettuale e giornalista di grande spessore, Alvaro ha saputo cogliere e interpretare i cambiamenti del suo tempo con una visione lucida. Le sue opere hanno segnato un’epoca, regalando al panorama letterario italiano testi di straordinaria intensità, che ancora oggi sono capaci di suscitare riflessioni profonde sulla condizione umana, sulla politica e sulla società italiana.

Per questa occasione speciale, Sulle sponde della Magna Grecia ha ideato un’iniziativa culturale dedicata unicamente ad Alvaro. Un evento imperdibile per celebrare la figura e l’eredità letteraria, per immergersi nel mondo delle sue opere, rileggere i temi principali e riflettere sul suo ruolo nel contesto culturale del Novecento secondo nuove prospettive.

All’evento saranno presenti gli autori di saggio Sulle sponde della Magna Grecia Pierfranco Bruni, Micol Bruni, Marilena Cavallo e la curatrice Rosaria Scialpi.

Maggiori dettagli saranno rilasciati presto.

Si invitano i lettori, dunque, a seguire i nostri canali e la stampa per tutti gli aggiornamenti sull’evento gratuito che si terrà il 15 aprile 2025.

RIFERIMENTI:

🔗 Facebook: @Sullesponde della Magna Grecia

🔗 YouTube: @Sulle sponde della Magna Grecia

🔗 Blog: https://spondedellamagnagrecia.altervista.org/

🔗 E-mail: spondemagnagrecia@libero.it