Verso il 4 Novembre: “Difesa, la forza che unisce”
Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia del Paese.
Il prossimo 4 novembre, a Roma, alle ore 9.15, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, delle più alte cariche dello Stato e dei Vertici della Difesa.
Le celebrazioni proseguiranno ad Ancona, dove, alle ore 11.30, il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro della Difesa, presiederà la cerimonia militare.
Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming su difesa.it e sui canali social della Difesa.