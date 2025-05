Verso le elezioni comunali a Rende, Mariano Mirabelli “la politica come responsabilità verso le persone”

La decisione di candidarsi al consiglio comunale con la lista “Rende Riformista. Principe Sindaco” non nasce per caso.

Per Mariano Mirabelli, osteopata professionista, è il naturale proseguimento di un percorso fatto di ascolto, impegno e presenza quotidiana accanto alle persone.

«Non mi candido per ambizione personale – spiega – ma per senso di responsabilità. Ho maturato questa scelta dopo anni di lavoro a stretto contatto con fragilità reali, non teoriche.

Portare queste esperienze nelle istituzioni è per me un dovere civile».

Mirabelli, che da tempo opera a Rende nel settore della salute, intende portare in Comune una visione centrata sulla persona e sui bisogni concreti della comunità. Il suo approccio è chiaro: ascoltare prima di decidere, costruire soluzioni con chi ogni giorno vive i problemi.

Il progetto politico proposto da Mirabelli si fonda su alcuni temi prioritari, maturati nel corso della sua esperienza professionale e sociale.

Tra questi: uno sportello comunale per il benessere e la prevenzione, con consulenze gratuite su postura, attività fisica e salute muscolo-scheletrica, rivolte a tutte le fasce d’età; iniziative di inclusione attiva per persone con disabilità, realizzate in collaborazione con associazioni del territorio, per garantire accessibilità e piena partecipazione alla vita cittadina; percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, per promuovere la cultura della cura del corpo e del benessere psicofisico già tra i più giovani; sostegno concreto alle famiglie con fragilità sanitarie, attraverso reti di supporto e percorsi agevolati per accedere a servizi riabilitativi e assistenziali.

«Il benessere afferma non riguarda solo l’assenza di malattia. Significa garantire condizioni di vita dignitose, accesso ai servizi, ascolto dei bisogni. Rende ha le risorse per diventare un Comune più attento, più inclusivo, più vicino alle persone. Serve solo la volontà di agire».

Una candidatura radicata, concreta e al servizio della comunità Con un profilo civico e concreto, la sua proposta si inserisce in un momento in cui Rende ha bisogno di figure competenti, autentiche e radicate nel tessuto sociale.

La salute, la disabilità, l’attenzione verso l’altro non sono solo temi di professione, ma veri pilastri di un progetto politico fondato sull’empatia, sulla responsabilità e sulla visione di una comunità che cresce insieme.