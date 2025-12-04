Verso una cittadina serena, documento del Pd di Polistena per un paese democratico e futuro

“Insieme si può” questo è lo slogan lanciato dal circolo locale del Partito Democratico di Polistena a guida di Marco Policaro nel quale dopo una attenta riflessione sulle competizioni elettorali, che “ evidenziano ormai da tempo la sfiducia dei cittadini ed il conseguente disinteresse per la politica”, il circolo locale dei democratici, invita tutti ad una profonda riflessione e a “riportare all’interesse pubblico e collettivo i cittadini, i quali non possono avere venduto un legittimo diritto sottoforma di cortesia da chi gestisce furbescamente la cosa pubblica”.

In questa direzione la sezione locale dei democratici si sente impegnata nella direzione d unire i cittadini in vista delle elezioni amministrative del 2027, attraverso “ la costruzione di una aggregazione civica capace di creare meccanismi inclusivi per dare spazio alla società civile”.

La scelta degli iscritti del circolo del PD nasce dalla considerazione che una” gestione monocratica della cosa pubblica ha creato solo l’isolamento di Polistena”.

Un partito democratico e “aperto” ha favorito l’adesione di tanti giovani, i quali si “ apprestano a diventare la nuova classe dirigente a livello politico – amministrativo”.

Un partito “conscio della sua rilevanza politica-elettorale ed unitario” mette le sue carte (proposte) sul tavolo ed invita le altre forze politiche a fare la stessa cosa ed aprire un confronto.

L’interlocutore privilegiato è l’Associazione “Polistena Futura” verso la quale si esprime ” un apprezzamento per il lavoro svolto, negli ultimi anni, in Consiglio Comunale che ha contribuito a mettere a nudo approssimazioni e irregolarità nella gestione della cosa pubblica”.

Una futura alleanza tra le forze ed Associazioni deve puntare al “ contrasto alle organizzazioni ‘ndranghetistiche e alla candidatura di cittadini che nulla hanno a che fare con le organizzazioni criminali”.

Il Partito Democratico è pronto e ha creato una struttura organizzativa interna al fine di ”avviare incontri ed individuare obiettivi programmatici ed elettorali di cambiamento e rinnovamento della società polistenese”.

Un lavoro che dovrà essere capace di ascoltare imprenditori, commercianti, artigiani, sindacati, circoli culturali, associazioni e partiti per raccogliere idee e proposte che dovranno costituire la struttura del programma elettorale al fine di creare la “Polistena democratica e futura”.