Vertenza Amaco, Campana: «Tutelare i lavoratori significa difendere il diritto alla mobilità»

Il portavoce regionale di Europa Verde/Avs parteciperà all’assemblea del 28 luglio in piazza dei Bruzi e chiede lo stop ai licenziamenti, un tavolo istituzionale e il pieno assorbimento dei 108 dipendenti.

«Saremo in piazza accanto ai 108 lavoratori dell’Amaco e alle organizzazioni sindacali che hanno promosso l’assemblea del 28 luglio, perché la vertenza Amaco riguarda tutta la comunità e il diritto alla mobilità di studenti, pendolari, anziani e delle persone più fragili», dichiara il portavoce regionale di Europa Verde/Avs Giuseppe Campana.

«Dopo il confronto del 1° luglio in Confindustria, conclusosi senza accordo nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 47 della legge 428 del 1990 e con il ritiro del Consorzio Autolinee, la vicenda è tornata nelle mani della curatela.

Il 20 luglio ricorda sono così partite le lettere di licenziamento collettivo. Nel frattempo sono andati persi mesi tra rimpalli di responsabilità fra Regione, Comune e curatela, mentre l’avviso di vendita del ramo d’azienda prevede un organico di 95 lavoratori, tredici in meno rispetto a quello attuale.

Una riduzione già messa in conto prima ancora che si apra un vero tavolo di confronto»

«Il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico essenziale prosegue il portavoce regionale di Avs ed è uno degli strumenti più efficaci per costruire una mobilità sostenibile in un’area urbana che fa i conti ogni giorno con traffico, inquinamento e spopolamento.

Smantellare l’Amaco o ridurne l’organico significa indebolire un diritto fondamentale e compromettere la tenuta sociale del capoluogo»

«Per queste ragioni presentiamo tre richieste. La sospensione immediata delle procedure di licenziamento e della vendita dei beni indispensabili al servizio propone Giuseppe Campana almeno fino alla scadenza dell’esercizio provvisorio autorizzato fino al 30 settembre.

La convocazione di un vero tavolo istituzionale alla Cittadella regionale, con curatela, sindacati, Comune ed eventuali nuovi gestori, per individuare una soluzione con tempi certi. Infine, la riattivazione del percorso di subentro del consorzio Cometra con il pieno assorbimento dei lavoratori e l’applicazione della clausola sociale».

«In ultimo, ma non certamente per ultimo, la Regione renda finalmente operativo il nuovo Piano regionale dei trasporti e scelga con decisione una gestione pubblica e unitaria della mobilità dell’area urbana cosentina, chiudendo la stagione delle privatizzazioni mascherate.

La dignità di 108 famiglie e la continuità di un servizio essenziale valgono più di qualsiasi calcolo politico – conclude il portavoce regionale di Europa Verde/Avs.

Martedì saremo in piazza dei Bruzi, al fianco dei lavoratori».