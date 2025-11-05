Vertenza Enel, Straface “nessun posto di lavoro si deve mai perdere, l’occupazione è dignità”

Nessun posto di lavoro si deve perdere. Mai. E per nessuna ragione. Perché dietro ogni contratto ci sono persone, famiglie, sacrifici e progetti di vita che non possono essere umiliati e offesi dalla fredda regola dei numeri e del risparmio.

L’occupazione è dignità per i cittadini ed una responsabilità per le istituzioni.

È da questa convinzione profonda e irrinunciabile che l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface esprime massima e incondizionata solidarietà all’agente di vigilanza del sito industriale Enel di Sant’Irene-Cutura, sospeso dalle sue mansioni senza alcun preavviso, e ai colleghi che hanno manifestato davanti ai cancelli della centrale.

Mi sono attivata immediatamente dichiara l’Assessore per comprendere le ragioni di quanto accaduto e per individuare una soluzione condivisa.

Ho già avviato interlocuzioni con i referenti di Enel per chiarire ogni aspetto della vicenda e per garantire che nessun lavoratore venga lasciato fuori.

Sono fiduciosa e certa aggiunge che il dialogo e il senso di responsabilità prevarranno e che si arriverà senza dubbio a una soluzione celere e di buon senso.

La vicenda, tuttavia, si inserisce in un quadro più ampio e complesso che interessa la lunga fase di dismissione della Centrale termoelettrica a olio pesante oggi simbolo di una transizione industriale ferma e di una riconversione mai avviata.

Non possiamo rassegnarci sottolinea ancora la componente della Giunta Occhiuto a vedere un luogo che ha dato lavoro e ricchezza diventare un simbolo di sospensione.

Occorre riaprire subito un tavolo ai massimi livelli con Enel e il Governo regionale per definire un piano realistico di rilancio, che restituisca identità produttiva e valore a un’area che non può restare ai margini.

Ogni storia economica scandisce ancora si misura dalla capacità di proteggere chi lavora. Il lavoro è dignità, è rispetto, è stabilità sociale. E la dignità, lo ripeto, non si licenzia mai.

Da qui deve partire ogni politica industriale e ogni scelta di governo che conclude Straface voglia restituire fiducia e futuro al territorio di Corigliano-Rossano e all’intera Calabria.