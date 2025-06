Vertenza Tis, a Crotone segnali concreti di responsabilità e coesione istituzionale

Si è svolta oggi, presso la sede della Provincia di Crotone, una importante riunione tra i sindaci del territorio e le organizzazioni sindacali per affrontare con determinazione la vertenza dei Tirocinanti di Inclusione Sociale.

Alla riunione ha preso parte anche Mariaelena Senese, commissario straordinario della Camera sindacale della Uil di Crotone, che ha espresso apprezzamento per il clima di unità e responsabilità mostrato dagli amministratori locali.

Nel corso dell’incontro, gli enti locali hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Calabria, che prevede l’erogazione di un contributo di 40.000 euro per ogni tirocinante assunto a tempo indeterminato, anche con contratto part-time.

Un sostegno economico che potrebbe consentire agli enti di iniziare a pianificare in maniera sostenibile l’inserimento lavorativo stabile dei tirocinanti.

«Quella di oggi è stata una giornata significativa ha dichiarato Mariaelena Senese perché abbiamo registrato una grande sintonia tra istituzioni e parti sociali. È un messaggio positivo che parte da Crotone e parla a tutta la Calabria: qui c’è la volontà concreta di costruire soluzioni stabili e dignitose per lavoratori che da anni attendono un riconoscimento del loro ruolo nei servizi pubblici».

Molto significativo è stato anche l’atteggiamento di alcuni Comuni del crotonese che, pur non avendo al momento tirocinanti in organico, si sono detti pronti a partecipare alla manifestazione d’interesse per supportare il processo e, se necessario, assorbire tirocinanti in esubero da altri enti.

Un gesto di solidarietà istituzionale che rafforza ulteriormente il segnale di coesione e impegno.

«L’auspicio è che questa iniziativa regionale ha detto Mariaelena Senese possa essere il primo passo verso una sostanziale implementazione delle risorse destinate a questi lavoratori.

Quello che si è registrato oggi a Crotone rende chiaro a tutti che con il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e sindacati, è possibile trovare soluzioni concrete per il futuro dei nostri concittadini più fragili».

La Uil di Crotone auspica ora che il Governo nazionale si assuma la responsabilità di storicizzare risorse maggiori rispetto all’iniziale importo di 5 milioni, così da consentire il massimo numero possibile di stabilizzazioni e offrire una risposta concreta a una platea di lavoratori che rappresentano una risorsa per il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Mariaelena Senese

Commissario straordinario Camera sindacale Uil Crotone