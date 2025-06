Vertice con il nuovo amministratore unico di Terme Sibarite per il piano di rilancio per la svolta delle Terme Luigiane

È stata una interlocuzione molto seria, concreta, costruttiva e propositiva, quella che i sindaci di Acquappesa e di Guardia Piemontese, Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti, hanno avuto con il nuovo Amministratore unico di Terme Sibarite Mauro Bolla e con il capo gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, Luciano Vigna.

L’incontro operativo, a cui hanno partecipato anche altri amministratori dei due comuni termali, è stato importantissimo per definire i dettagli degli interventi relativamente al 𝑷𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝑹𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒆 𝑳𝒖𝒊𝒈𝒊𝒂𝒏𝒆, che prevede, lo ricordiamo, un 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒊 10 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒆𝒖𝒓𝒐, oltre alle somme già stanziate per l’acquisizione delle strutture di proprietà della Sa.Te.Ca.

“𝑪𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒃𝒓𝒊𝒂 𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒍 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐 𝑨𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒆 𝑺𝒊𝒃𝒂𝒓𝒊𝒕𝒆, 𝒄’𝒆̀ 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒊𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒊𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒆 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒗𝒐𝒈𝒍𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆 𝒆𝒅 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒆” – sono le parole di Tripicchio e Rocchetti, che proseguono: “D’altronde, grazie all’accordo di Coesione tra Governo e Regione Calabria, sono previste cospicue risorse anche per il rilancio delle Terme Luigiane e la nostra macchina amministrativa è in moto ormai da tempo per cogliere quest’occasione, che segnerà un punto epocale per il nostro territorio e per le Terme Luigiane”.

Sempre i Primi cittadini concludono: “Ed oggi, ci piace riproporre una frase del Presidente Giorgia Meloni, che ben rispecchia ciò che è stato fatto, in questi ultimi anni, dai Comuni di Acquappesa e di Guardia Piemontese: “𝙄𝒎𝙥𝒐𝙨𝒔𝙞𝒃𝙞𝒍𝙚 𝙚̀ 𝙡𝒂 𝒑𝙖𝒓𝙤𝒍𝙖 𝙘𝒉𝙚 𝙪𝒔𝙖𝒏𝙤 𝙦𝒖𝙚𝒍𝙡𝒊 𝒄𝙝𝒆 𝒏𝙤𝒏 𝒉𝙖𝒏𝙣𝒐 𝒄𝙤𝒓𝙖𝒈𝙜𝒊𝙤 𝙚 𝙣𝒐𝙣 𝙝𝒂𝙣𝒏𝙤 𝙫𝒐𝙜𝒍𝙞𝒂 𝒅𝙞 𝙡𝒂𝙫𝒐𝙧𝒂𝙧𝒆. 𝙄𝒏𝙨𝒊𝙚𝒎𝙚, 𝒏𝙪𝒍𝙡𝒂 𝒆̀ 𝒊𝙢𝒑𝙤𝒔𝙨𝒊𝙗𝒊𝙡𝒆”.