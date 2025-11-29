Vertice in prefettura per la sicurezza stradale: piani festività, rischio neve e viadotto torbido

Nella mattinata di ieri, 28 dicembre, si è svolta presso il Palazzo del Governo una riunione del Comitato Operativo Viabilità, convocata dal Prefetto Clara Vaccaro al fine di esaminare le possibili criticità connesse ai più intensi flussi di traffico previsti nel periodo delle festività e l’aggiornamento della pianificazione per il rischio neve.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Villa San Giovanni, della Direzione Marittima, del COA – Polizia Stradale di Lamezia Terme, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Sezione di Polizia Stradale, della Polizia metropolitana, dell’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana, dei Vigili del Fuoco, del Suem 118, dell’Anas, di RFI e delle Società Caronte & Tourist e Blueferries.

In occasione delle festività natalizie, è stata confermata l’efficacia delle procedure previste nelle vigenti Linee operative per la gestione traffico veicolare in transito per Villa San Giovanni diretto in Sicilia, mentre le Società di navigazione hanno assicurato di aver già previsto un incremento del numero delle corse per i weekend dal 20 dicembre al 6 gennaio p.v.

A seguire, sono state condivise le valutazioni sulla pianificazione connessa al rischio neve, che recepisce gli indirizzi formulati da Viabilità Italia per rendere omogenee le misure da adottare nel caso in cui le arterie viarie siano interessate da eventi nevosi di varia intensità e per assicurare adeguate forme di assistenza all’utenza stradale.

La pianificazione in argomento – che mira ad assicurare adeguati standard di percorrenza e sicurezza attraverso il coordinamento delle forze coinvolte e delle misure da adottare, secondo un livello crescente di complessità – è articolata in cinque livelli di operatività, corrispondenti ad altrettanti colori (zero, verde, giallo, rosso, nero), ciascuno dei quali descrittivo di un determinato scenario e di una specifica tipologia di intervento.

Si è poi affrontato il tema delle criticità che potrebbero insorgere a seguito del previsto restringimento della carreggiata in direzione nord per gli interventi di ripristino, da parte di Anas, dei giunti di dilatazione del Viadotto Torbido. I lavori, che avranno inizio il prossimo 3 dicembre, si concluderanno nel giro di 15 giorni, in modo da minimizzare i disagi agli utenti.

Infine, è stato fatto un debriefing sull’esercitazione svoltasi lo scorso 7 novembre presso la galleria Brancato, durante la quale è stato simulato un incidente tra un mezzo pesante e un veicolo leggero, con l’innesco di un incendio e la conseguente necessità di evacuazione immediata degli infortunati, tra cui una persona con ridotta capacità motoria. Nell’occasione, è stata testata l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria e sono state verificate le modalità operative ed i tempi di ciascun intervento, anche per ottimizzare le capacità organizzative e di coordinamento interforze.