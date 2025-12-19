Via libera all’unanimità in II Commissione alla modifica dello Statuto per l’istituzione delle Circoscrizioni

La II Commissione consiliare (Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità), presieduta da Giuseppe Marino, ha approvato all’unanimità la proposta di delibera concernente la modifica dello Statuto comunale in relazione all’istituzione delle Circoscrizioni di decentramento amministrativo.

La delibera arriverà ora al vaglio del Consiglio comunale e, se approvata definitivamente per come proposta e approvata in Commissione, porterà all’istituzione di cinque nuove Circoscrizioni.

La proposta è stata approvata con l’accoglimento di un emendamento presentato dai gruppi consiliari di maggioranza e illustrato durante la seduta dal consigliere delegato al Decentramento Giuseppe Giordano che, con il supporto degli uffici comunali, ha lavorato alla proposta che approda ora in Consiglio comunale.

«Il voto unanime della Commissione ha dichiarato Giordano suggella nel migliore dei modi il primo cardine di una riforma che ha valenza strategica, che concretizza uno dei punti centrali delle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà e che risponde alla domanda di prossimità e di partecipazione della comunità.

Il risultato è frutto di un complesso iter nel quale la Commissione competente ha svolto un ruolo centrale. Le Circoscrizioni devono essere l’asse portante di una nuova organizzazione dei servizi sul territorio per rispondere in maniera diretta ed efficiente ai bisogni della cittadinanza.

Un ringraziamento va a tutte le componenti politiche che con il loro contributo e la partecipazione al dibattito, a tratti anche aspro, hanno comunque reso più solido questo percorso.

Grazie alla dirigente Iolanda Mauro, alla funzionaria Sara D’Elia e alla segretaria generale Antonia Criaco.

Vanno ringraziati il presidente Marino per il lavoro egregio svolto e l’ex presidente Gianluca Califano che ha seguito la fase preliminare dell’iter.

Questa riforma è stata costruita grazie al prezioso contributo anche di vari attori che hanno partecipato alle audizioni, tra cui numerosi ex presidenti di circoscrizione.

Adesso l’auspicio ha concluso Giordano è che con lo stesso spirito il Consiglio comunale di fine anno porti a compimento questo primo step e si avvii dopo le festività a completare quelli successivi»

Il dibattito successivo si è concentrato sulle coperture finanziarie e gli input politici rispetto all’avvio e alla concretizzazione dell’iter.

Nel corso della seduta sono intervenuti i consiglieri Franco Barreca, Santo Bongani, Demetrio Marino (che ha illustrato alcune proposte emendative che saranno discusse in fase di adozione del Regolamento), Carmelo Versace, Gianni Latella, Massimo Ripepi, Nino Castorina, Federico Milia.

Il presidente Marino ha concluso i lavori dichiarando: «Andiamo a realizzare uno strumento efficiente, efficace e snello: le Circoscrizioni saranno composte da 16 consiglieri più il presidente, un numero ridotto rispetto al passato.

Ma soprattutto trasferiremo funzioni importanti attraverso un percorso di prossimità e di riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Questo passaggio ha una portata storica.

L’augurio ha concluso Marino è che ci sia un’ulteriore accelerazione nell’adozione del regolamento e in tutti gli altri step».