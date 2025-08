Via libera in Consiglio all’assestamento di bilancio, ok ai lavori a Gallico e alla Consulta per l’integrazione multietnica

Il Consiglio comunale, riunitosi in seconda convocazione nell’Aula “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, ha dato via libera all’assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025.

Il Consiglio ha inoltre approvato la modifica del Regolamento comunale per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare in relazione all’istituzione della Consulta “Culture, integrazione multietnica e dialogo interreligioso” e al Progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di messa in sicurezza e realizzazione di nuovi tratti di strada in via Cappellieri, nel quartiere Gallico, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro.

Disco verde, infine, agli studi di microzonazione sismica di primo livello, a una modifica al Piano delle alienazioni immobiliari e al riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio.

I lavori, coordinati dal presidente Enzo Marra con l’assistenza tecnico-giuridica della segretaria generale Antonia Criaco, si sono aperti, su proposta del consigliere Francesco Barreca, con un minuto di silenzio in memoria di Demetrio Marino, dipendente della società Castore scomparso prematuramente nei giorni scorsi.

Sull’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio è intervenuto l’assessore Mimmo Battaglia, che ha rilevato come il provvedimento, poi approvato a maggioranza, sia l’ennesimo tagliando positivo che fa ritrovare all’ente credibilità istituzionale e rappresenti un altro piccolo passo in avanti nel percorso di risanamento dei conti e messa in sicurezza del bilancio comunale.

A entrare nei dettagli è stato il dirigente Franco Consiglio: sull’andamento dei conti e l’attuazione dei programmi ha rilevato che sono già stati spesi per investimenti nel primo semestre del 2025 oltre 32 milioni di euro sui 43 milioni previsti per l’intero anno.

Si riducono ulteriormente anche i tempi di pagamento che secondo gli indicatori del Mef ora si attestano a 19 giorni. Sul punto è intervenuto anche il consigliere Armando Neri che ha chiesto un incontro all’assessore Battaglia annunciando verifiche su eventi culturali eventualmente finanziati sia dal Comune che dalla Città metropolitana.

È stato approvato all’unanimità invece il punto riguardante la modifica del Regolamento comunale ai fini dell’istituzione della Consulta “Culture, integrazione multietnica e dialogo interreligioso”.

In merito il consigliere Giuseppe Marino ha ripercorso il lavoro congiunto delle tre Commissioni coinvolte (II, V e VIII) elogiando un metodo che ha portato ad offrire un’opportunità di integrazione culturale e sociale alle comunità straniere che da tanti anni sono insediate in città e che hanno scelto Reggio come luogo di vita.

Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri Filippo Quartuccio e Giuseppe Giordano.

Sugli studi di microzonazione di primo livello e l’analisi della condizione limite di emergenza dell’abitato di Reggio Calabria, che saranno e in parte sono già stati recepiti negli strumenti di pianificazione esistenti o in corso di redazione, sono intervenuti il consigliere Giuseppe Sera e la dirigente del Settore Urbanistica Ida Albanese, che ha spiegato come si tratti di strumenti tecnici fondamentali per una conoscenza del territorio finalizzata alla prevenzione e alla mitigazione del rischio sismico.

Quello poi approvato a maggioranza dal Consiglio è infatti uno studio qualitativo che consente di arrivare alla classificazione del territorio in diverse zone omogenee attraverso la raccolta di dati geologici, geofisici e geotecnici: sono state così individuate tre diverse tipologie di zone con classificazione di risposta locale agli eventuali eventi sismici.

Sul punto sono intervenuti anche i consiglieri Giordano, Giuseppe Sera e Carmelo Versace.

Via libera, infine, anche al Progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in via Cappellieri, nel quartiere Gallico, un’opera sulla cui importanza si è soffermato il consigliere Giordano perché, ha spiegato, si tratta di un tassello del più ampio progetto di riassetto viario che dovrà essere completato per potenziare un’area nevralgica e in espansione qual è la zona Nord della città. Sul punto il consigliere Versace ha auspicato il rilancio definitivo del quartiere attraverso la realizzazione del lungomare.

La fase preliminare della seduta è stata invece caratterizzata da un lungo dibattito tra maggioranza e opposizione consiliare che ha riguardato in primo luogo la stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale: il consigliere Demetrio Marino ha fatto sapere di aver depositato un’interrogazione sul tema e ha ricordato il recente intervento della Regione che ha incrementato il contributo (54mila euro per lavoratore) mirato alla stabilizzazione; i consiglieri Antonino Castorina e Marcantonino Malara, dal canto loro, hanno posto in rilievo i provvedimenti deliberati dall’Amministrazione comunale e dalla Città metropolitana per stabilizzare i lavoratori, che da anni assicurano servizi essenziali presso i due enti, attingendo a propri fondi di bilancio, auspicando che le risorse stanziate da Regione e Governo in futuro vengano storicizzate.

Altro tema che ha alimentato lo scontro politico durante la fase iniziale della seduta è stato quello delle opere pubbliche: il consigliere Antonino Zimbalatti ha passato in rassegna alcuni lavori in diverse aree della città che sarebbero stati avviati ma non completati, auspicando che venga dedicata maggiore attenzione alla programmazione e alla manutenzione.

Sugli edifici scolastici si è invece concentrato il consigliere Armando Neri ricordando i numerosi istituti chiusi l’anno scorso e invitando l’assessora all’Istruzione Anna Briante a fare chiarezza sulla situazione in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico, invocando infine delucidazioni anche sullo stato del patrimonio comunale.

Il consigliere Massimo Ripepi ha manifestato, con toni fortemente critici nei confronti dell’Amministrazione comunale, la necessità di un’operazione trasparenza richiamando quelle che a suo dire sono situazioni croniche che riguardano diversi quartieri e criticando le modalità di svolgimento dei dj set del “Sunsetland Summer Festival”.

Argomento, quest’ultimo, ripreso anche dal consigliere Federico Milia, che oltre a stigmatizzare la spesa destinata a eventi a suo dire poco partecipati ha richiamato gli interventi previsti per il teatro “Cilea” attribuendone i meriti alla Regione.

A rispondere alle critiche sono stati i consiglieri Barreca, Sera e Versace, che hanno richiamato la situazione finanziaria in cui il Comune si trovava nel 2014 rivendicando l’operato dell’Amministrazione che ha portato al risanamento delle società comunali, all’azzeramento del precariato e a ingenti investimenti in opere pubbliche su tutto il territorio cittadino.

Il consigliere Massimiliano Merenda ha invece ricordato la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina approvata dal Consiglio a marzo e ha chiesto di esporre la bandiera palestinese a Palazzo San Giorgio.

Il consigliere Saverio Anghelone ha infine invitato il sindaco a convocare un tavolo interforze per affrontare gli episodi di microcriminalità avvenuti in diverse aree del centro storico, proposta condivisa da Versace.

A chiudere il dibattito il primo cittadino, Giuseppe Falcomatà, che ha rivendicato l’assunzione di responsabilità del Comune sui Tis grazie a fondi propri di bilancio rilevando, di contro, che le risorse messe in campo dalla Regione bastano solo fino al 2029 e stigmatizzando il fatto che la richiesta di confronto di oltre 200 sindaci sia rimasta inascoltata da parte dei vertici dell’Amministrazione regionale.

Analogamente, anche sul trasporto pubblico locale il sindaco ha ricordato la riduzione delle tariffe garantita dal Comune per determinate categorie annunciando, invece, che la Regione ha aumentato del 20% biglietti e abbonamenti proprio a partire dal primo agosto.

Ulteriori risposte alle critiche sono arrivate anche sui lavori pubblici in atto o programmati in diversi quartieri per un importo stando all’ultimo aggiornamento fornito sul Masterplan di 3,3 miliardi di euro.

Infine dal sindaco è arrivato un plauso per i traguardi raggiunti recentemente da realtà sportive reggine e gli auguri al neoinsediato procuratore Giuseppe Borrelli, cui ha assicurato massima lealtà e collaborazione per il ripristino e il mantenimento della legalità e la trasparenza sul territorio.