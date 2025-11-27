Via Petrara torna a risplendere dopo oltre 40 anni

Nella serata di mercoledì 26 novembre è stato attivato il nuovo tratto di pubblica illuminazione in via Petrara, risultato di una collaborazione esemplare tra cittadini e Amministrazione comunale.

A rappresentare il Comune c’erano il consigliere delegato Pino Cuzzocrea, il consigliere comunale Giovanni Latella ed il responsabile del servizio Claudio Brandi. Tanti i residenti della zona che hanno voluto partecipare a un momento atteso da decenni.

Il consigliere Cuzzocrea ha raccolto e seguito le istanze del quartiere, accompagnando l’intero percorso fino alla realizzazione ed alla consegna dell’opera. Determinante il lavoro del Settore comunale competente nonché la collaborazione tecnica di Enel X.

Le nuove lampade, tutte a risparmio energetico e conformi alle normative vigenti, garantiscono più luce, più sicurezza e maggiore sostenibilità per una delle arterie più popolate della città.

Al termine dell’inaugurazione, i residenti, attraverso il signor Stefano Calabrò (ex amministratore locale), hanno espresso la volontà di costituire un comitato per continuare questo proficuo rapporto di collaborazione con l’Amministrazione anche su altre importanti questioni.

Cuzzocrea, mostrando ampia soddisfazione per il risultato raggiunto, ha dichiarato: «Su mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà abbiamo operato in tutta la città attivando, sistemando o sostituendo circa 35mila punti luce. Un risultato – ha proseguito il consigliere – che non può non renderci orgogliosi.

Su via Petrara ha aggiunto avevamo avuto precise segnalazioni e sollecitazioni da parte dei residenti che lamentavano l’assenza della pubblica illuminazione fin dal lontano 1982. Non potevamo non prendere in carico questa istanza e tradurla in un atto concreto per sollevare i cittadini da questo disagio inaccettabile.

Ecco che ora, finalmente, accendiamo questo nuovo tratto di illuminazione sotto gli occhi quasi increduli ma gioiosi di chi abita in questa via».

Il consigliere Latella, a margine dell’inaugurazione, si è voluto rivolgere proprio ai residenti ricordando che questo lavoro è frutto di un percorso preciso dell’Amministrazione. «Non dobbiamo dimenticare – ha dichiarato Latella – da dove siamo partiti.

Abbiamo risanato l’Ente ed oggi possiamo finalmente dare risposte concrete alla città in molti settori.

Ottimo ha concluso il lavoro del consigliere delegato Cuzzocrea che vive ed espleta il suo lavoro con e sui territori».

Il sindaco Falcomatà, complimentandosi con tutte le figure dell’Amministrazione per il lavoro svolto, ha ribadito quanto il Comune voglia essere presente in ogni angolo della città senza dimenticare nessuno.

«L’illuminazione di via Petrara ha dichiarato non è soltanto una questione di ordinaria amministrazione; dopo 40 anni abbiamo riportato non solo la luce in una via molto popolosa della nostra città ma, ancor di più, l’abbiamo resa sicura per i suoi residenti sottraendoli a legittime preoccupazioni.

Nessuno deve sentirsi escluso, lo ripetiamo sempre e questa nuova illuminazione ha concluso il primo cittadino – vuole restituire dignità e senso di appartenenza sociale all’intera comunità che vive su questo territorio.

La nostra presenza, ora, deve tradursi sempre più in un’attenzione maggiore ai servizi essenziali che ristabiliscano connessione e fiducia con i cittadini».