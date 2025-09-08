Via Roma a Saracena interdetta al traffico per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana

Garantire un’adeguata manutenzione, maggiore sicurezza e decoro urbano su una delle principali arterie del paese per migliorare la qualità della vita dei residenti ed ospiti.

Sono, questi, i principali obiettivi dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Roma, partiti oggi, lunedì 8 settembre e per i quali si è resa necessaria la chiusura temporanea del tratto interessato tra la Stazione dei Carabinieri e Piazza Risorgimento.

Si tratta di interventi complessi sottolinea il Sindaco Renzo Russo invitando i cittadini alla tolleranza e alla collaborazione che potranno comportare qualche disagio, ma che rappresentano un passo importante per rendere la destinazione più sicura ed attrattiva.

Dalla nuova condotta della fognatura, con la raccolta delle acque piovane, un intervento atteso da anni per eliminare alcune problematiche storiche sul tratto di strada interessato; alla sistemazione e messa in sicurezza dei marciapiedi esistenti; fino al ripristino del manto stradale.

Sono, questi, nello specifico gli interventi che saranno realizzati lungo via Roma.