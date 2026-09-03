Via Valentino, Vetta (IV Circoscrizione): “Abbiamo ascoltato il territorio e trasformato una segnalazione in un provvedimento”

“Quello che arriva oggi per via Giuseppe Valentino, in prossimità del plesso S. Elia dell’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato, è un primo risultato concreto che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di dare risposte alle esigenze quotidiane di famiglie, studenti, residenti e personale scolastico”.

Così Danilo Vetta, Vicepresidente della IV Circoscrizione.

“La questione della sosta davanti alla scuola, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita, era da tempo una delle criticità segnalate all’attenzione della IV Circoscrizione “Reggio Sud”.

Per questo ho ritenuto necessario farmi carico della problematica e sollecitare un intervento che potesse garantire maggiore ordine e sicurezza in una zona particolarmente delicata.

L’Ordinanza n. 697/2026 va proprio in questa direzione: vengono istituiti sei stalli di sosta a tempo limitato, tre per ciascun senso di marcia, con una permanenza massima di dieci minuti nelle fasce orarie 7:30-8:30 e 13:30-14:30, dal lunedì al sabato e nel periodo scolastico.

Un provvedimento che, a partire dall’entrata in vigore della relativa segnaletica, consentirà di disciplinare meglio una fase della giornata nella quale si concentra il maggior movimento davanti al plesso.

Non parliamo, naturalmente, della soluzione definitiva a tutti i problemi di via Valentino.

Sarebbe sbagliato presentarla in questi termini. Parliamo però di un primo passo concreto, che potrà essere verificato direttamente sul campo e, se necessario, ulteriormente migliorato.

È proprio questo, a mio avviso, il senso del lavoro delle Circoscrizioni: raccogliere le istanze dei cittadini, approfondire le problematiche, interloquire con gli uffici competenti e provare a trasformare le segnalazioni in atti e interventi concreti.

In questo percorso desidero ringraziare il presidente della IV Circoscrizione Giuseppe Cantarella, che ha sostenuto l’azione della Circoscrizione e ha accompagnato il lavoro portato avanti su questa criticità.

Un ringraziamento va inoltre all’assessore al Decentramento Maiolino, per l’attenzione rivolta alle problematiche provenienti dai territori, e al sindaco Cannizzaro, nel quadro di un’amministrazione che continua a rafforzare il rapporto diretto con le periferie e con le Circoscrizioni.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo anche al geometra Stefano Bongiovanni dell’Ufficio Tecnico del Traffico della Polizia Municipale di Reggio Calabria, per l’attenzione tecnica dedicata alla problematica e per il confronto necessario ad arrivare all’individuazione di una soluzione concreta e compatibile con le esigenze della viabilità.

La nostra attenzione, però, non può fermarsi ai sei stalli. Come Circoscrizione continueremo quindi a monitorare la situazione dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

Sarà importante capire quali saranno gli effetti reali della nuova disciplina, ascoltare cittadini e operatori e verificare se saranno necessarie ulteriori misure.

Credo che questo sia il modo corretto di amministrare: non promettere soluzioni miracolose, ma affrontare i problemi uno alla volta, con serietà, confronto e concretezza.

L’istituzione degli stalli a tempo rappresenta dunque un primo risultato.

Su via Valentino il lavoro non è finito. Anzi, questo primo provvedimento deve rappresentare il punto di partenza per affrontare in maniera più complessiva la mobilità e la sicurezza dell’intera zona. Abbiamo fatto un primo passo. Ora, continuiamo a lavorare per gli altri”.