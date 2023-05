Viabilità e sicurezza, la denuncia del gruppo consiliare reggino di Forza Italia

“Nonostante le varie segnalazioni indirizzate al Sindaco f.f., agli Amministratori, agli Uffici competenti e dopo aver portato l’argomento persino in Commissione, con apposita richiesta posta all’ordine del giorno, ci troviamo a dover nuovamente porre l’attenzione sullo stato di totale abbandono della strada che dal bivio di Concessa sale verso l’abitato di Santa Lucia e poi verso i Comuni di Fiumara e San Roberto.”

A dirlo sono i Consiglieri del gruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria.

“Questo tratto di strada, pur essendo parte della SP, rientra nella piena competenza del Comune di Reggio Calabria in quanto ricadente nello stesso territorio urbano, cosi come discusso in una Commissione Consiliare appositamente convocata e richiesta dal Consigliere Vizzari.

La condizione in cui è lasciata quest’importante arteria, oltre a rappresentare un freno allo sviluppo di questo territorio denunciano i Consiglieri azzurri rappresenta anche un grande pericolo per l’incolumità di chi, quotidianamente, è costretto ad attraversarla.

In particolar modo nel tratto compreso tra il bivio Santa Lucia ed il centro abitato di San Pietro di Fiumara, il restringimento della carreggiata dovuto alle sterpaglie, le buche divenute ormai veri e propri crateri, le pozze d’acqua che ristagnano per giorni e giorni dopo le piogge, il cedimento di tratti di sede stradale verso valle, pongono l’incolumità degli automobilisti a serio rischio.

Oltre, ovviamente, a rendere inaccessibili alcune abitazioni ai residenti.

C’è da considerare inoltre che nelle aree di cui parliamo insistono dei siti di interesse turistico come Borgo Croce e Telesia Museum a San Roberto, che attraggono visitatori provenienti anche da fuori Provincia, che rimangono sconvolti dalla situazione in cui versa il collegamento a questi luoghi. È una situazione inaccettabile.

Urge pertanto che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria assuma i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza il collegamento stradale così da garantire la sicurezza nella circolazione e scongiurare situazioni ben peggiori a quelle che stiamo denunciando.”

I Consiglieri comunali:

Federico Milia

Antonino Caridi

Antonino Maiolino

Roberto Vizzari