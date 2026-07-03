Viabilità, svolta per la Scalea–Santa Domenica Talao: sottoscritto l’accordo

Oggi, presso la Provincia di Cosenza, è stato siglato l’accordo relativo alla strada intercomunale

“Scalea – Santa Domenica Talao”, primo passo di un percorso condiviso che porterà alla bitumazione

dell’intera arteria e, successivamente, alla sua acquisizione al patrimonio della Provincia di Cosenza,

garantendone una gestione stabile e una manutenzione programmata nel tempo.

L’iniziativa rappresenta il risultato di un proficuo lavoro di squadra tra la Provincia di Cosenza, il

Consigliere Regionale Antonio De Caprio e il Sindaco di Scalea Mario Russo, il Sindaco di Santa

Domenica Talao Alfredo Lucchesi, che hanno operato in piena sinergia per individuare una soluzione

concreta a favore del territorio e delle comunità interessate.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema della Scalea–Mormanno, infrastruttura

ritenuta strategica per il comprensorio dell’Alto Tirreno cosentino e dell’area del Pollino. Tutti i

presenti hanno condiviso la volontà di proseguire il confronto istituzionale per sostenere il percorso

di realizzazione dell’opera, fondamentale per migliorare i collegamenti, favorire lo sviluppo

economico e turistico e rafforzare la competitività del territorio.

All’incontro erano presenti il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, il Consigliere

Regionale Antonio De Caprio, il Sindaco di Scalea Mario Russo, il Sindaco di Santa Domenica Talao

Alfredo Lucchesi, il Vicesindaco di Papasidero Mario Marsiglia, il Consigliere comunale di minoranza

del Comune di Scalea Gennarino Di Lorenzo, l’ing. Gianluca Morrone, l’ing. Salvatore Adduci, i

Consiglieri provinciali Pasquale De Franco e Antonio De Lorenzo, nonché il Consorzio di Bonifica della

Calabria, rappresentato dal dott. Michele Gervino.

Un sentito ringraziamento viene rivolto al Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli,

all’ing. Gianluca Morrone e al suo staff tecnico, per il prezioso lavoro svolto.

La sigla dell’accordo rappresenta un passaggio decisivo verso il miglioramento della viabilità

dell’intero comprensorio e conferma come la collaborazione tra istituzioni sia la strada maestra per

trasformare gli impegni in risultati concreti, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del territorio