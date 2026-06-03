Viaggia spedita l’organizzazione dell’evento del 16 giugno al Circolo Tennis Rocco Polimeni con la presenza della Giornalista Marianna Aprile 

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per l’importante evento del 16 giugno alle ore 20,00 nella splendida cornice del glorioso Circolo Tennis Rocco Polimeni che vanta quasi un secolo di Storia.

Tante le presenze, soprattutto donne, molte impegnate a livello sociale e culturale, infatti,il capolavoro della Giornalista Marianna Aprile di LA7 ,tratta delle donne nella stesura della costituzione.

La serata del 16 cade a qualche settimana dai festeggiamenti dell’Ottantesimo della nascita della Repubblica, proprio per questo l’impegno dell’organizzazione voluta fortemente dalla direzione del Circolo e dall’associazione incontriamoci sempre è tesa ad ospitare ed accogliere nel migliore dei modi tantissime persone, che si sono già prenotate dalla provincia e dalla vicina Messina.

Ricordiamo che l’evento è aperto a tutti,in maniera gratuita e già dalla mattina l’agorà del Circolo sarà allestita con tantissime e comodissime sedie.

Marianna Aprile racconta ottant’anni di storia delle donne in Italia, dalla nascita delle elettrici nel 1946 alla prima donna a Palazzo Chigi.

Analizza il voto e la partecipazione politica, l’arrivo delle 21 costituenti e il loro contributo alla Costituzione italiana, fino alle conquiste successive come divorzio, aborto, maternità protetta, parità salariale e riforma del diritto di famiglia.

Con penna meticolosa e pungente, si interroga sullo stato attuale dei diritti delle donne e sul reale significato di avere una donna Presidente del Consiglio, chiedendosi quanto resti della promessa del suffragio femminile e quanto queste conquiste siano una vittoria concreta nella vita quotidiana.