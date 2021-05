Vibo Marina: la polizia di stato interviene per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture

Condividi

Nella serata di ieri, poco dopo le 20.30, gli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia sono intervenuti a Vibo Marina, in via Provinciale per Briatico, nei pressi dell’ex Cementificio, per un incidente stradale che ha visto coinvolto due autovetture, una condotta da una giovane ventunenne di nazionalità polacca e l’altra da un ventenne del posto, a bordo della quale erano presenti altri due giovani ragazzi.

La situazione è apparsa, sin da subito, molto grave, tant’è che sono intervenute anche le ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco.

La ragazza ha riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni; ben più pesante invece la situazione per gli occupanti dell’altra macchina perché, a causa del forte impatto, un diciottenne ha perso la vita e gli altri due, in gravi condizioni, sono stati trasportati presso il locale Ospedale Civile di Vibo Valentia. Durante la notte, uno dei ragazzi è stato trasportato presso l’ospedale di Catanzaro.

La Polizia Scientifica della Questura, intervenuta sul posto, ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso e il relativo fascicolo sarà trasmesso alla locale Procura della Repubblica competente per la vicenda. Anche una pattuglia della Polstrada di Vibo è giunta per prestare ausilio.