Vibo, nuove pensiline alle fermate del trasporto urbano, il vicesindaco Pilegi ringrazia Lo Schiavo

«Con il posizionamento delle nuove pensiline in corrispondenza delle fermate degli autobus, la riorganizzazione della rete del trasporto pubblico locale nella città di Vibo Valentia inizia a prendere forma.

Un intervento, quello relativo alle strutture di arredo urbano posizionate a beneficio dei cittadini utenti del servizio, che è stato reso possibile grazie al reperimento dei fondi, dal bilancio della Regione Calabria nella scorsa legislatura, da parte del già consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, che oggi voglio nuovamente ringraziare pubblicamente».

Ad affermarlo è Loredana Pilegi, vicesindaco di Vibo Valentia con delega all’Urbanistica.

«Prosegue così aggiunge Pilegi l’attività che punta a colmare l’annosa carenza di pensiline che da sempre ha rappresentato una fonte di innegabili disagi per gli utenti (per lo più studenti, lavoratori, anziani) costretti ad attendere i mezzi senza un riparo dalle intemperie invernali o dalla calura estiva.

Un intervento, reso possibile dall’indispensabile interessamento del consigliere Lo Schiavo, che si inserisce a pieno titolo nel piano di rilancio del sistema di trasporto pubblico della città, che presto si strutturerà in un nuovo percorso con fermate più numerose e corse più frequenti.

Prosegue instancabile conclude Pilegi il nostro impegno per migliorare la qualità della vita e i servizi di mobilità a Vibo Valentia e siamo grati a chi, come Lo Schiavo, ha inteso sostenere concretamente i nostri sforzi accompagnandoci in questo percorso virtuoso».