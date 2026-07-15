Vibo Smart 2026: l’eccellenza tecnologica si dà appuntamento a Palazzo Gagliardi per la finale della seconda edizione del premio

Dopo il grande successo della fase di scouting e la proroga strategica dei termini che ha permesso di intercettare le migliori eccellenze tecnologiche, il Premio “Vibo Smart” è pronto a celebrare il suo atto finale.

Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21:00, la splendida cornice di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia ospiterà la cerimonia conclusiva della seconda edizione del premio.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Digitalizzazione e Innovazioni Tecnologiche del Comune di Vibo Valentia, vede come partner strategico e sponsor ufficiale l’Associazione Polo Digitale Calabria.

Sul piatto un riconoscimento concreto e ambizioso: un premio di 5.000 euro destinato all’azienda ICT vincitrice, capace di proporre soluzioni “chiavi in mano” e modelli innovativi di sviluppo sostenibile.

L’evento rappresenta il coronamento di un percorso sinergico volto a connettere le istituzioni e il tessuto produttivo più avanzato, per elevare la qualità della vita sul territorio e posizionare la Calabria come punto di riferimento nazionale per l’ecosistema digitale della PA.

L’Assessore alla Digitalizzazione, Luisa Santoro, che ha fortemente voluto e creduto nel bando, dichiara:

“Con la finale della seconda edizione di Vibo Smart, portiamo l’innovazione direttamente nelle piazze e tra i cittadini. La collaborazione con il Polo Digitale Calabria ha dimostrato che quando la Pubblica Amministrazione è lungimirante e decide di dialogare con le eccellenze del privato, si creano modelli di sviluppo straordinari. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata speciale per toccare con mano le idee e i progetti che cambieranno il volto delle nostre città.”

Il Presidente dell’Associazione Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, Emilio De Rango, che ha fortemente voluto sostenere questa iniziativa proprio per la sua unicità nel panorama regionale, rivolge un plauso speciale all’Assessore Luisa Santoro.

“Ho deciso di sostenere con convinzione ‘Vibo Smart’ perché si distingue come un evento esclusivo e dirompente, capace di generare un impatto reale sulla crescita del nostro territorio. Il merito di aver dato vita a questa visione va tutto all’Assessore Luisa Santoro: la sua è stata una grande intuizione, unita a una determinazione rara nel voler promuovere un progetto così coraggioso.

A maggio abbiamo lanciato una sfida alle imprese e ai giovani talenti calabresi, esortandoli a uscire dai laboratori e a mostrare il proprio valore. La risposta è stata straordinaria. Venerdì 17 luglio celebreremo queste eccellenze, assegnando un premio concreto di 5.000 euro che rappresenta un investimento sul futuro della Calabria.

Questa sinergia tra l’amministrazione comunale e il nostro Polo è una best practice a livello nazionale, che dimostra come sia possibile creare un reale ecosistema digitale anche nella nostra regione.”

Grazie al lavoro svolto dal Polo Digitale Calabria e all’esperienza maturata a livello nazionale dal Polo Digitale PA supportato anche dal Coordinatore Nazionale Francesco Cannataro il modello “Vibo Smart” si candida a diventare uno standard di riferimento per la transizione digitale degli Enti Locali in tutta Italia.

Come partecipare (Prenotazione obbligatoria)

La serata del 17 luglio a Palazzo Gagliardi sarà un momento unico di networking, tecnologia e visione sul futuro. L’ingresso è gratuito, ma per garantire il rispetto della capienza della sala e ricevere l’attestato di partecipazione personalizzato, è obbligatorio registrarsi.

Per assicurarsi un posto in sala e assistere alla proclamazione del vincitore, basta accedere al seguente link e completare la prenotazione in pochi secondi:

👉 https://www.polodigitalecalabria.it/premio-vibo-smart-2026/