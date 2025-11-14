Vibo Valentia, danneggiata l’auto del giornalista Pietro Comito

Vibo Valentia – Nella notte, l’auto del giornalista Pietro Comito è stata danneggiata da ignoti, come riportato dall’ANSA, che ha dato notizia dell’episodio avvenuto nel Vibonese.

Il cronista ha reso pubblica la vicenda sui propri canali social, rivolgendosi direttamente a chi avrebbe voluto intimidirlo. Sulla sua pagina Facebook ufficiale ha scritto:

«Buongiorno. A tutti, ma oggi in particolare a coloro che vorrebbero il mio scalpo e che ieri hanno danneggiato la mia auto, quasi a volermi dire che mi stanno addosso, che sanno dove sono. A queste persone dedico i versi attribuiti a Camus, “Invincibile estate”, che presumo non sappiano neppure chi sia.

Glielo spiego io semplice semplice chi è Camus. È uno che è morto giovane, alla mia età. Un giornalista pure lui. Scrittore, autore teatrale e tante altre cose. Uno che prima di andarsene, dopo una vita complicata dalla malattia, vinse pure il Nobel.

Certo, io al massimo vincerò la Coppa del Nonno, ma un paio di cose vi dico. Uno: potete pure alzare il tiro quanto vi pare, io ne ho sopportate di infinitamente peggiori. Due: non mi abbrutirete mai.»

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

Per Comito, già noto per i suoi reportage sul territorio e per la cronaca locale, si tratta di un atto che va oltre il danneggiamento materiale: un vero e proprio tentativo di intimidazione. Eppure, il giornalista non si lascia intimidire, trasformando l’accaduto in un monito pubblico contro chi prova a minacciare la libertà di informazione.

Fonti: ANSA; dichiarazione tratta dalla pagina Facebook ufficiale di Pietro Comito.