Vibo Valentia: la polizia di stato ha aderito al progetto “Cerco un nuovo amico”

Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, il Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale guidato dal dr. Francesco Falcone ha aderito al progetto “Cerco un uovo amico” dell’Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma: progetto fortemente sostenuto dalla Polizia di Stato.

Questa mattina, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale hanno consegnato delle uova pasquali ai Direttori Sanitari dei reparti pediatrici ed oncologici dell’Ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia, nonché al responsabile del Centro Anziani di Paravati (VV).

L’iniziativa, particolarmente apprezzata dai bambini e non solo, è stata organizzata dai poliziotti nel rispetto della normativa anti Covid-19 per regalare un momento di serenità e normalità in questo periodo così duro per tutti.