Vigilanza privata in Calabria: il paradosso dell’illegalità sotto gli occhi di tutti

Non è la prima volta che la Filcams CGIL Calabria denuncia con forza le profonde situazioni di illegalità nel settore delle guardie Giurate e della vigilanza, specialmente in connessione con i grandi eventi, il turismo e la movida.

Da tempo abbiamo segnalato anomalie evidenti nella gestione degli ingressi alle discoteche durante il periodo estivo, dove l’impressione purtroppo confermata dai fatti di cronaca era che le cosche avessero trovato una sorta di accordo per gestire ingressi e bodyguard tramite personale direttamente riconducibile ai clan.

La vicenda che ha coinvolto la società “Crotone Calcio” posta in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose nella gestione della security e degli ingressi allo stadio, conferma che il settore della vigilanza e degli appalti rimane uno degli ambiti più a rischio della nostra terra.

Paradossalmente, un servizio nato per garantire sicurezza e prevenzione viene utilizzato dalla criminalità per controllare territorio e flussi economici, lasciando cittadini, lavoratori e presidi anche di una certa delicatezza e sensibilità ancora più esposti.

Finora, gli appelli rivolti alle Istituzioni sulla gestione del settore in Calabria sono rimasti lettera morta. Persistono frammentazione, deregulation e assenza di regole, con le associazioni datoriali che per anni hanno rifiutato qualsiasi confronto sul contratto regionale di settore.

Di conseguenza, migliaia di lavoratrici e lavoratori spesso in età avanzata, fisicamente provati e pagati con stipendi insufficienti sono abbandonati a se stessi e non riescono nemmeno ad arrivare a fine mese.

I problemi non si fermano al salario. Le condizioni di salute, la sicurezza e la prevenzione in questa categoria sono drammatiche.

Si pensi a chi garantisce il servizio nei pronto soccorso, a chi trasporta valute e denaro, o a chi lavora nei cantieri mobili, esposti a minacce sia dall’esterno che dal sistema stesso degli appalti. Questi lavoratori affrontano continui pericoli senza strumenti e spesso senza tutele.

È ora che le Istituzioni e le associazioni datoriali diano un segnale di responsabilità. Filcams CGIL Calabria rilancia la richiesta di aprire immediatamente un tavolo regionale, a questo punto anche coinvolgendo le Prefetture, per affrontare collegialmente i problemi del settore.

Chiediamo alle associazioni datoriali di assumere finalmente percorsi di responsabilità collettiva ma se dovessero persistere nell’indifferenza, il sindacato è pronto e sarà pronto alla mobilitazione, in difesa della dignità del lavoro, della sicurezza reale dei cittadini e della legalità.