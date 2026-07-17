Vigili del Fuoco di Vigili del Fuoco di Lamezia Terme: un presidio strategico che non può più operare con organici insufficienti: un presidio strategico che non può più operare con organici insufficienti

La scrivente Organizzazione Sindacale intende richiamare l’attenzione delle Istituzioni, degli organi di informazione e della cittadinanza sulla situazione di persistente criticità che interessa il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

Nonostante il ruolo strategico che il presidio svolge quotidianamente a tutela di un vasto territorio, caratterizzato dalla presenza di importanti arterie stradali, insediamenti produttivi, attività commerciali, aree industriali e infrastrutture di rilievo, il personale continua a garantire il servizio in condizioni di cronica carenza di organico.

Ogni turno di servizio richiede un notevole spirito di sacrificio da parte dei Vigili del Fuoco, chiamati a far fronte a un numero crescente di interventi con risorse umane spesso non adeguate alle reali esigenze operative.

La riduzione del personale disponibile comporta inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del servizio, aumentando il ricorso a richiami, straordinari e continui adattamenti organizzativi per garantire la piena operatività del dispositivo di soccorso.

I Vigili del Fuoco non si sono mai sottratti al proprio dovere e continueranno a garantire il massimo impegno verso la popolazione. Tuttavia, non è più accettabile che la qualità del soccorso e la sicurezza degli stessi operatori dipendano esclusivamente dall’abnegazione del personale.

È necessario un immediato intervento dell’Amministrazione affinché il Distaccamento di Lamezia Terme venga dotato di un organico adeguato alle esigenze del territorio e coerente con la propria classificazione organizzativa.

Investire nei Vigili del Fuoco significa investire nella sicurezza dei cittadini. Ogni unità di personale in meno rappresenta un carico di lavoro in più per chi è in servizio e un potenziale rallentamento nella risposta alle emergenze.

La nostra Organizzazione Sindacale continuerà a denunciare ogni situazione che possa compromettere l’efficienza del soccorso tecnico urgente e rinnova l’appello al Dipartimento e ai vertici dell’Amministrazione affinché vengano adottati provvedimenti concreti e tempestivi per rafforzare il presidio di Lamezia Terme.

La sicurezza non può essere garantita con organici insufficienti. I cittadini meritano un servizio efficiente e i Vigili del Fuoco meritano di operare nelle condizioni necessarie per svolgere il proprio lavoro con efficacia e in sicurezza.

Il Segreterio Territoriale UIL FP VVF Catanzaro

Giancarlo Guzzi