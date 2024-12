VII Edizione di “Sguardi a Sud”: il 15 dicembre Lorenzo Albanese in concerto a Mendicino

La settima edizione della rassegna “Sguardi a Sud”, che da anni illumina la scena culturale di Mendicino con le più vibranti espressioni artistiche contemporanee, continua a regalare emozioni uniche.

Dopo il successo dei precedenti eventi, il prossimo appuntamento in programma è per domenica 15 dicembre, alle ore 18.

Il Teatro Comunale ospiterà il talentuoso fisarmonicista Lorenzo Albanese, protagonista di una serata che promette di incantare il pubblico con un repertorio di straordinaria profondità e intensità.

Promossa dalla compagnia Porta Cenere, con il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, la rassegna si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione.

Grazie alla partecipazione di artisti di alto calibro, Sguardi a Sud continua a richiamare un pubblico eterogeneo e appassionato, consolidando la sua reputazione come evento culturale di spicco.

Lorenzo Albanese, classe 1997, è una giovane promessa della scena musicale internazionale.

Dopo aver intrapreso lo studio della fisarmonica nel 2013 sotto la guida del Maestro Luca Colantonio, Albanese ha proseguito la sua formazione al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia con il Maestro Mario Stefano Pietrodarchi.

La sua carriera è punteggiata da numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Amadeus Factory 2017, che lo ha consacrato come uno dei migliori giovani talenti italiani. Albanese ha perfezionato la sua tecnica frequentando corsi con maestri di fama mondiale, tra cui Massimiliano Pitocco, Cesare Chiacchiaretta e Grayson Masefield.

La sua musica ha già risuonato in luoghi prestigiosi come la Royal Academy of Music di Londra, l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul e molte altre platee internazionali.

Lorenzo Albanese si distingue per la sua versatilità e una straordinaria capacità di esplorare le potenzialità espressive della fisarmonica, rompendo i confini tradizionali di questo strumento spesso associato al folklore.

Il suo programma per Sguardi a Sud, intitolato “Viaggio”, propone un itinerario musicale che spazia da classici di Vivaldi e Verdi a colonne sonore immortali di Ennio Morricone e Nicola Piovani.

Un percorso capace di emozionare e sorprendere, sfidando le aspettative di chi immagina la fisarmonica confinata al repertorio popolare.

Con la sua settima edizione, Sguardi a Sud conferma l’impegno nel portare a Mendicino esperienze artistiche di alto livello, capaci di stimolare riflessioni ed emozioni profonde.

La serata del 15 dicembre si preannuncia come un momento di pura magia artistica, un invito a scoprire, attraverso la fisarmonica di Lorenzo Albanese, le infinite sfumature della musica.

Il direttore artistico della rassegna Mario Massaro: «Con il concerto di Lorenzo Albanese, ci avviamo alla conclusione di questa settima edizione di Sguardi a Sud.

È un momento che ci riempie di orgoglio e gratitudine: il successo di quest’anno è la prova di quanto il pubblico, sempre più numeroso e appassionato, abbia a cuore la qualità e l’originalità delle proposte artistiche che portiamo a Mendicino.

Ci prepariamo a vivere questo penultimo appuntamento con grande entusiasmo e gratitudine verso chi ha sostenuto la nostra kermesse: il Comune di Mendicino, la Fondazione Carical e, soprattutto, il nostro pubblico.

È grazie a voi che possiamo continuare a far vivere questa visione di arte, cultura e bellezza».