Villa San Giovanni: i Carabinieri consegnano computer portatili agli alunni dell’istituto Professionale Alberghiero Turistico

Nell’ambito delle iniziative finalizzate al sostegno della popolazione nell’attuale situazione epidemica, l’Arma dei Carabinieri ha avviato e sostiene numerose iniziative e collaborazioni con enti e Pubbliche Amministrazioni per garantire ai cittadini la fruizione dei loro fondamentali diritti, costituzionalmente garantiti. Tra questi un particolare rilievo non può non rivestirlo il diritto allo studio per gli studenti delle scuole di ogni grado.

E proprio allo scopo di permettere che le lezioni possano proseguire anche in questi giorni di chiusura dei plessi scolastici, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno risposto con entusiasmo e piena disponibilità alla richiesta di supporto da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni, la Prof.ssa Carmela Ciappina, che ha chiesto di poter consegnare personal computer destinati ad alcune famiglie in comodato d’uso gratuito.

Infatti, nella mattinata di ieri, diciotto alunni del predetto istituto, impossibilitati a seguire le lezioni telematiche perché non dotati di computer, hanno ricevuto la visita dei Carabinieri delle Stazioni i quali sono intervenuti in supporto dei 18 studenti individuati ed hanno loro recapitato a domicilio i portatili.

Si rinnova quindi con forza la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alle istituzioni scolastiche, alle quali con viva partecipazione offre il proprio continuo apporto con diverse iniziative durante l’intero anno scolastico, tra le quali spicca sicuramente il ciclo di conferenze sul tema dell’educazione alla legalità.

Nella difficoltà emergenziale del momento storico che tutti stanno vivendo, i Carabinieri delle Stazioni della Provincia, da sempre punto di riferimento per tutte le comunità reggine, si sono resi prontamente disponibili a consegnare a domicilio i device, messi a disposizione dalla scuola agli alunni sprovvisti.

I militari sono stati a disposizione della scuola per l’intera giornata, impegnati nella cruciale e delicatissima missione di garantire a tutti il diritto allo studio, e con la speranza di aver anche donato ai ragazzi un motivo di gioia e di entusiasmo ai ragazzi.