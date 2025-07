Villa San Giovanni, Massimo Calabrò nominato delegato cittadino di Noi Moderati

L’Onorevole Nino Foti, coordinatore provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria, ha annunciato la nomina di Massimo Calabrò a delegato cittadino del partito per Villa San Giovanni.

Questa nomina riflette l’impegno di Noi Moderati nel rafforzare la propria presenza sul territorio e nel coinvolgere figure di comprovata esperienza e dedizione.

Massimo Calabrò, noto per la sua attività e il suo radicamento nella comunità di Villa San Giovanni, avrà il compito di rappresentare e promuovere i valori e gli obiettivi del partito a livello locale, lavorando a stretto contatto con i cittadini e le altre forze politiche.

Un nuovo importante tassello che segna la crescita del partito, guidato a livello nazionale dall’On. Maurizio Lupi e dall’On. Saverio Romano, che si pone l’obiettivo di rappresentare in tutta Italia la componente moderata e popolare all’interno della coalizione di centrodestra.

Una forza politica che intende dare voce ai valori della tradizione cattolica e liberale, con un’attenzione particolare alla famiglia, all’impresa, alle autonomie locali e alla sussidiarietà.

L’On. Foti ha espresso piena fiducia nelle capacità di Calabrò, sottolineando come la sua nomina sia un passo importante per dare anche voce alle istanze dei residenti di Villa San Giovanni e per contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.

Bisogna ascoltare le esigenze concrete dei cittadini e puntare sullo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio.