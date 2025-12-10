Reggio Calabria

Villa San Giovanni: modifiche ai giorni del mercato settimanale cittadino. Previsto mercato a tema natalizio – VIDEO

La richiesta giunge dagli ambulanti e approvata con successo dall'amministrazione comunale

Foto di Redazione Redazione10 Dicembre 2025
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Villa San Giovanni (RC), 10 dicembre 2025 – In occasione dei giorni di Natale e Capodanno,  giovedì 25 dicembre e 1 gennaio il mercato di Villa San Giovanni che normalmente si tiene ogni giovedì, sarà anticipato a lunedì 22 e 29 dicembre. Tale provvisoria modifica al consueto programma settimanale dei cittadini sangiovannesi è frutto della richiesta degli ambulanti approvata dall’amministrazione comunale e dal comando della polizia municipale. 

A promettere un mercato a tema squisitamente natalizio sono gli stessi venditori che non hanno perso l’occasione di portare la gioia del Natale anche tra le bancarelle. 

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