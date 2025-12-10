Villa San Giovanni: modifiche ai giorni del mercato settimanale cittadino. Previsto mercato a tema natalizio – VIDEO

Villa San Giovanni (RC), 10 dicembre 2025 – In occasione dei giorni di Natale e Capodanno, giovedì 25 dicembre e 1 gennaio il mercato di Villa San Giovanni che normalmente si tiene ogni giovedì, sarà anticipato a lunedì 22 e 29 dicembre. Tale provvisoria modifica al consueto programma settimanale dei cittadini sangiovannesi è frutto della richiesta degli ambulanti approvata dall’amministrazione comunale e dal comando della polizia municipale.

A promettere un mercato a tema squisitamente natalizio sono gli stessi venditori che non hanno perso l’occasione di portare la gioia del Natale anche tra le bancarelle.