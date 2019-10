Villa San Giovanni: siglato protocollo per contrasto alla povertà, “grazie a UniReggio, 50 famiglie riceveranno aiuti alimentari”

E’ stato siglato il 7 ottobre 2019, un protocollo di sinergia tra l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Villa San Giovanni e UniReggio per il “Servizio di Assistenza Alimentare” ai nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio economico.

Saranno cinquanta le famiglie destinatarie di questo beneficio ad affermarlo è Maria Grazia Richichi assessore alle politiche sociali e vicesindaco. Sono felicissima per il risultato raggiunto e ringrazio di cuore il Prof. Paolo Ferrara, uomo di grande professionalità e umanità, per aver accolto la nostra proposta di far rientrare le famiglie del Comune di Villa San Giovanni in questo splendido progetto che mi piace definire ambizioso.

Un’iniziativa che prende il via grazie alla convenzione siglata tra UniReggio e il Banco delle Opere della Carità, finalizzata alla distribuzione di viveri di prima necessità a favore delle famiglie che ne faranno richiesta.

Le richieste dovranno essere presentate presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, entro il 15 ottobre 2019 allegando alla richiesta il modello ISEE (non superiore ai 6.000,00 e fino ad € 7.500,00 per pensionati).

Un progetto, in via sperimentale che vedrà anche la condivisione e la partecipazione attiva di alcune associazioni presenti nel nostro territorio, che si occupano da anni di distribuzione di risorse alimentari alle famiglie indigenti, “O.RA. DI. A.GI.RE.” e “Luce sullo Stretto”.

Per Maria Grazia Richichi: «si tratta di un importante risultato per la Città di Villa San Giovanni e per l’intera Comunità, un piccolo grande aiuto che andrà a dare sollievo a chi vive situazioni di disagio economico-sociale. Villa San Giovanni è una città altamente solidale e l’assessorato che presiedo ha da sempre attivato risposte concrete come questa”.

Per il Presidente di Uni Reggio, Prof. Paolo Antonio Ferrara: «è un’occasione per andare oltre il territorio della Città di Reggio Calabria, per questo dichiara: “sono felicissimo di collaborare con Maria Grazia Richichi, Assessore sempre impegnata a dare risposte concrete, in un percorso sperimentale che ci vedrà scendere in campo uniti per una missione comune a favore del territorio e di chi ha più bisogno».